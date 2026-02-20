ciel couvert
Donald Trump

Trump va ordonner la publication de documents sur les ovnis

President Donald Trump visits Coosa Steel Corporation in Rome, Ga., Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Donald Trump
Donald Trump s'apprête à diffuser des documents secrets sur les ovnis. Keystone

Trump répond à Obama et va publier des documents sur les ovnis

Le président américain Donald Trump ordonne la déclassification des dossiers ovnis, en réponse aux révélations de Barack Obama.
20.02.2026, 06:3920.02.2026, 06:39

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il comptait ordonner aux agences fédérales «d'identifier et de publier» les dossiers sur les extraterrestres et les ovnis. Des Américains réclament leur diffusion depuis des décennies.

Il a écrit sur son réseau social Truth Social:

«Compte tenu du grand intérêt suscité, je vais demander au ministre de la guerre et aux autres ministères et agences concernés d'entamer le processus d'identification et de publication des dossiers gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre, aux phénomènes aériens non identifiés et aux objets volants non identifiés.»

Plus tôt dans la journée, le président républicain a affirmé que son prédécesseur démocrate à la Maison-Blanche Barack Obama avait livré des «informations classifiées» lors d'un podcast dans lequel il assurait, sur le ton de la plaisanterie, que les extraterrestres existaient bel et bien.

«Ils sont réels»

«Je ne sais pas s'ils sont réels ou non», mais l'ex-président démocrate a «commis une énorme erreur», a asséné Donald Trump, qui ne rate jamais une occasion d'égratigner son prédécesseur, récemment grimé en singe avec sa compagne Michelle Obama dans une vidéo diffusée sur le compte Truth Social de l'actuel président.

Trump réagit aux «aliens» d'Obama: «Il n'aurait pas dû»

A la fin d'un podcast diffusé le week-end dernier, Barack Obama répondait à une question sur l'existence des extraterrestres:

«Ils sont réels, mais je ne les ai pas vus»

Il ajoutait lors de cet entretien décontracté qu'il n'existait pas à sa connaissance «d'installation souterraine» visant à cacher leur existence, comme le suggèrent certaines théories complotistes. (sda/ats/afp/svp)

