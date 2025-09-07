ciel clair17°
DE | FR
burger
International
Brésil

Des milliers de partisans de Bolsonaro dans la rue avant son verdict

A supporter of former President Jair Bolsonaro protests his Supreme Court trial for allegedly leading a coup plot to keep him in office after his 2022 election defeat, in Sao Paulo, Sunday, Sept. 7, 2 ...
Keystone

Des milliers de partisans de Bolsonaro dans la rue avant son verdict

A l'approche de la fin du procès de l'ex-président brésilien, une foule de supporters est descendue dans la rue.
07.09.2025, 22:1507.09.2025, 22:15
Plus de «International»

Des milliers de partisans de Jair Bolsonaro ont commencé à manifester dimanche dans les principales villes du Brésil. Il s'agit d'une démonstration de force avant la décision de la Cour suprême sur le sort de l'ancien président, jugé pour tentative de coup d'Etat.

Bolsonaro absent à la phase finale de son procès

Le procès historique de Jair Bolsonaro et de ses sept co-accusés est entré cette semaine dans sa phase finale. Le verdict devrait être connu d'ici le 12 septembre. Accusé d'avoir conspiré pour assurer son «maintien autoritaire au pouvoir» malgré sa défaite aux élections de 2022 face à son rival de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, le leader d'extrême droite, un ancien capitaine de l'armée, encourt jusqu'à 43 ans de prison.

La manifestation principale a débuté à 15h00 heure locale (20h00 en Suisse) sur la célèbre avenue Paulista de São Paulo, en présence de plusieurs figures de la droite brésilienne. Aparecida Paula, une retraitée de 70 ans, vêtue du maillot de l'équipe nationale, assure:

«Nous sommes ici pour défendre la légalité et les valeurs de ce pays. Le procès de Bolsonaro est une ignominie»
Supporters of Brazil&#039;s former President Jair Bolsonaro protest against his Supreme Court trial for allegedly leading a coup plot to keep him in office after his 2022 election defeat in Sao Paulo, ...
Il étaient des milliers à dénoncé le procès de l'ex-président du Brésil.Keystone

Les soutiens politiques de l'ex-président (2019-2022), qui le considèrent pratiquement condamné d'avance, tentent de faire pression au Parlement pour faire voter un projet de loi visant à amnistier des centaines de personnes condamnées pour avoir pris part aux émeutes de Brasilia le 8 janvier 2023.

Ce jour-là, des milliers de ses sympathisants avaient saccagé les lieux de pouvoir, réclamant une intervention militaire pour déloger le président Lula, une semaine après son investiture. Jair Bolsonaro se trouvait alors aux Etats-Unis, mais il est accusé d'avoir incité les émeutiers. Cette affaire a suscité l'ire du président américain Donald Trump, allié de Jair Bolsonaro.

Il fait une découverte macabre en plein reportage

Vêtus des couleurs verte et jaune du drapeau brésilien, les partisans de Bolsonaro se sont rassemblés sur l'avenue Paulista avec des pancartes en faveur de l'amnistie et contre Lula et les juges de la Cour suprême. On pouvait lire sur certaines pancartes:

«Merci, président Trump»

On pouvait lire le même message sur des banderoles adressées aux dirigeants de la Chambre des députés et du Sénat pour qu'ils activent le vote de l'amnistie.

A woman stands next to a banner with a generated image of U.S. President Donald Trump, during a demonstration to protest Brazil&#039;s former President Jair Bolsonaro&#039;s Supreme Court trial for al ...
Trump a été playbicité par la foule.Keystone

Il y a un mois, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane punitifs au Brésil, arguant qu'il y avait une «chasse aux sorcières» contre son allié Bolsonaro. Le pasteur évangélique ultra-conservateur Silas Malafaia, organisateur de l'événement, et l'épouse de l'ancien président, Michelle Bolsonaro, étaient présents parmi plusieurs figures de la droite brésilienne.

La nouvelle idée de maillot du Brésil suscite un tollé

Inéligible jusqu'en 2030 et assigné à résidence depuis début août, Jair Bolsonaro, 70 ans, clame son innocence et crie à la «persécution» politique. En ce jour de l'Indépendance, le président Lula mènera lui le traditionnel défilé officiel à Brasilia sous le slogan «Brésil souverain», à la suite des droits de douane punitifs de 50% imposés par Donald Trump.

Les autorités ont renforcé la sécurité du défilé avec 2000 agents déployés et des troupes supplémentaires en alerte, a confirmé la police militaire de Brasilia. Le président Lula, 79 ans, qui envisage de se représenter aux élections de 2026, a mis en garde cette semaine contre les risques d'amnistie si la question est portée devant le Congrès.

Il a récemment affirmé, lors d'une rencontre avec des militants à Belo Horizonte (sud-est):

«Si le vote a lieu au Parlement, l'amnistie est un risque, car l'extrême droite est encore très forte»
Lula

«Cette bataille doit aussi être menée par le peuple», a ajouté l'ancien syndicaliste, figure historique de la gauche brésilienne.

Supporters of former President Jair Bolsonaro protest his Supreme Court trial for allegedly leading a coup plot to keep him in office after his 2022 election defeat, in Sao Paulo, Sunday, Sept. 7, 202 ...
«Une élection sans Bolsonaro est une dictature», est-il écrit sur une pancarte.Keystone

Plus de 600 personnes ont été condamnées pour les émeutes de 2023, qui ont constitué, selon le parquet, l'«ultime espoir» de voir aboutir le plan putschiste imputé à Jair Bolsonaro et ses co-accusés. Le président de la Chambre des députés, Hugo Motta, assure que «rien n'est arrêté» au sujet de l'amnistie, tout en admettant l'intensification des négociations ces derniers jours pour porter la question devant le Congrès. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
- Il fonce en voiture sur des manifestants
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
France Inter: Un scandale médiatique secoue la France
Le journaliste Thomas Legrand a été suspendu de l’antenne vendredi. En cause, ses propos concernant la ministre et candidate à la mairie de Paris Rachida Dati. Le monde politique français est en ébullition.
France Inter a annoncé vendredi soir avoir suspendu d'antenne son chroniqueur Thomas Legrand. Cette décision imtervient après la diffusion d'une vidéo le montrant tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture, Rachida Dati, devant des responsables du Parti socialiste.
L’article