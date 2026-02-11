averses modérées
Britney Spears

Britney Spears vend ses droits musicaux

epa09614868 (FILE) - US singer Britney Spears arrives for the premiere of &#039;Once Upon a Time in Hollywood&#039; at the TCL Chinese Theatre IMAX in Hollywood, Los Angeles, California, USA, 22 July ...
Keystone

La chanteuse américaine a vendu les droits de son catalogue à la société d'édition musicale Primary Wave. Si le montant de la transaction n'a pas officiellement été dévoilé, TMZ évoque la somme de 200 millions de dollars.
11.02.2026, 07:3611.02.2026, 07:36

La chanteuse américaine Britney Spears a vendu les droits de son catalogue à la société d'édition musicale Primary Wave, rapportent plusieurs médias américains mardi. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été apportée par l'entourage de l'artiste ou l'entreprise.

Le montant de la transaction, conclue le 30 décembre, n'est pas indiqué dans les documents légaux relatifs à cet accord, indiquent ces médias.

Il serait de l'ordre de 200 millions de dollars, selon le site people TMZ, le premier à avoir relayé l'information. Un chiffre comparable à la vente des droits du catalogue musical du chanteur canadien Justin Bieber en 2023.

Placée sous tutelle pendant 13 ans, entre 2008 et 2021, Britney Spears réorganise depuis ses affaires financières et artistiques, se retirant largement de la scène musicale.

Bruce Springsteen, Shakira et Kiss

L'interprète de «...Baby One More Time» et «Oops!... I Did It Again», âgée de 44 ans, rejoint une liste croissante d'artistes ayant vendu leurs droits musicaux ces dernières années, de Bruce Springsteen à Bob Dylan, en passant par Shakira et Kiss.

Primary Wave est l'un des principaux acteurs de ce marché, détenant notamment des droits sur les oeuvres de Whitney Houston, Bob Marley, Prince ou Stevie Nicks.

D'autres investisseurs spécialisés (Recognition Music Group, Concord Music Publishing...) et les majors Sony, Universal et Warner ont aussi développé cette activité.

Ce marché florissant permet aux artistes de rentabiliser leurs catalogues, qui constituent des actifs intéressants à long terme pour les investisseurs à l'ère du streaming.

Les propriétaires des droits d'édition d'une chanson reçoivent une rétribution financière pour chaque diffusion, la vente d'albums ou l'utilisation dans la publicité et les films.

Les droits d'enregistrement (masters) régissent la reproduction et la distribution des oeuvres.

Cette opération pourrait donc ouvrir la voie à de nouvelles exploitations commerciales du catalogue de Britney Spears. (ats)

