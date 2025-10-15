Dans un nouveau livre sur le point d'être publié, Kevin Federline, danseur, DJ et ex-mari de Britney Spears, révèle son inquiétude à son sujet. WireImage

L'ex de Britney balance tout: «Elle réveillait les enfants couteau à la main»

Le père des deux fils de Britney Spears ne mâche pas ses révélations et ses inquiétudes dans une autobiographie à paraître, You Thought You Know, qui, il l'espère, se vendra par «millions».

C'est presque un passage obligé dans le monde feutré et bling-bling des célébrités - ou de ceux qui s'en sont approchés. L'écriture d'une autobiographie plus moins révélatrice et riche en détails scabreux, promesse d'une belle retraite à l'abri du besoin.

Dernier arrivé dans l'arène sauvage de l'édition: Kevin Federline. Son nom ne vous dit peut-être rien, à moins qu'on n'y accole celui de «Britney». Là, lumière! Il s'agit en effet de l'ex-mari de Britney Spears et père de ses deux enfants, Preston et Jayden, âgés respectivement de 20 et 19 ans. Il faut croire que, bien inspiré par le succès des mémoires de son ancienne compagne, le danseur et rappeur ait eu envie d'en faire de même.



Kevin Ferdeline et Britney Spears ont finalisé leur divorce en 2007, après trois ans de mariage. WireImage

Alors qu'il est sur le point de publier dans quelques jours You Thought You Know, l'ancien Monsieur Britney Spears s'est lancé dans une campagne de promotion effrénée. Avec l'espoir, comme il l'a révélé dans une interview à Entertainment Tonight, que ça marche.

«Je mentirais si je devais que je ne voulais pas que ce bouquin fonctionne», reconnait le chanteur et danseur à la retraite. «J'espère que je vendrai un million de livre ou plus, peu importe. Mais l'argent n'est pas la racine de cette histoire.»

«Je fais ça maintenant parce que je voulais m'assurer que mes enfants soient assez grands pour comprendre» Kevin Federline sur Entertainment Tonight

«Ma famille a toujours été au cœur de mes préoccupations», affirme encore Kevin Federline, âgé de 47 ans aujourd'hui. «Et ce que les gens ne réalisent pas vraiment, c'est que chaque pas que j'ai fait a été fait pour le bien de mes enfants. Et ils sont prêts à me laisser raconter mon histoire.»

Un appel compromettant

Son histoire, justement, comprendra de nombreuses révélations douloureuses sur sa relation de plus de trois ans avec la princesse de la pop, entre 2004 et 2007, à l'époque où elle est au sommet de la gloire. A commencer par un épisode survenu la nuit précédant leur mariage, lorsque la chanteuse décroche le téléphone.

«Je me suis demandé: "Qu'est-ce qui ne va pas?" Je pensais qu'elle parlait à sa mère au téléphone, ou quelque chose comme ça, et qu'elle avait peut-être des doutes», se souvient Kevin Federline.

«Et elle m'a dit qu'elle était au téléphone avec Justin (Timberlake)»

«Et elle m'a dit: "Je voulais juste être sûre que tout soit fini. Je veux être sûre de dire mon dernier mot." Je lui ai répondu: "Zut alors. La veille de notre mariage, c'est ça que tu décides de faire?"», raconte encore l'ex-époux, non sans une certaine amertume, vingt ans plus tard.

Britney Spears et Justin Timberlake sont sortis ensemble de 1999 à 2002. Image: Hulton Archive

«J'étais super jeune. J'étais fou amoureux à ce moment-là», affirme encore Kevin Federline. « Je n'imaginais pas ce que c'était d'être à sa place, ni ce que c'était d'être Justin à ces moments-là, parce qu'ils étaient super jeunes.»

«On parle d'adolescents qui ont dû traverser cette épreuve, et je sais qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre à l'époque» Kevin Federline, au sujet de la relation entre Britney et Justin

Il a ajouté qu'il avait le sentiment à l'époque que sa fiancée n'avait «pas encore surmonté» le choc de sa relation avec Justin Timberlake, survenu deux ans plus tôt.

Très inquiet

Au-delà de potentielles vieilles rancoeurs, il y a une autre raison pour laquelle le père de deux enfants souhaite prendre la parole aujourd'hui. Ses inquiétudes quant au «comportement erratique» de son ex-femme. «Je suis vraiment inquiet», lâche avec une honnêteté brutale l'ancien danseur à Entertainment Tonight.

«En tant que père, je suis absolument terrifié à l'idée qu'un jour je puisse me réveiller et que mes fils devront faire face à l'inimaginable» Kevin Federline

«Je dois en quelque sorte tirer la sonnette d'alarme, car je sens vraiment que, d'une certaine manière, j'aimerais juste que leur mère reçoive de l'aide. Je ne vais pas entrer dans les détails, car je ne vais pas simplement dévoiler sa vie privée. Mais c'est dix fois pire que tout ce que j'ai raconté dans mon livre», confesse-t-il encore.

«Je prie Dieu chaque jour pour qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin, ou qu'elle réalise qu'elle a deux fils juste devant elle, qui réclament à cor et à cri une vie avec elle», dit encore Kevin Federline.

Britney et ses deux fils, en 2013. WireImage

«Je n'ai jamais, jamais, jamais été contre Britney. J'ai seulement essayé d'aider mes fils à avoir une relation incroyable avec leur mère, écrit-il dans un extrait de ses mémoires, obtenu en primeur par le New York Times.

«J'ai réalisé que mes fils ne connaissaient pas la femme que j'ai épousée. Et j'ai passé deux décennies à essayer de combler ce fossé» Un extrait des mémoires, dans le New York Times

Le père de Sean et Jayden a obtenu la garde exclusive pendant la majeure partie de la mise sous tutelle de Britney. A l'époque, la chanteuse bénéficiait d'un simple droit de visite. Mais, à l'évidence, une certaine peur régnait lorsque les deux garçons se rendaient chez leur mère:

«Ils se réveillaient parfois la nuit et la trouvaient debout, silencieuse, sur le seuil, les regardant dormir – "Oh, vous êtes réveillés?" – un couteau à la main»

«Puis elle se retournait et s'enfuyait sans explication.»

Selon le New York Times, les deux anciens conjoints ne se sont pas parlé depuis des années.

Aujourd'hui, Kevin Federline presse pour que l'ancienne chanteuse, sont la santé mentale fait l'objet d'inquiétudes croissantes depuis plusieurs mois, reçoive une aide professionnelle. «Il ne s'agit plus de liberté. Il s'agit de survie», lâche-t-il.

«Le temps presse et nous approchons de la dernière minute. Si rien ne change, quelque chose de grave va se produire, et ma plus grande crainte est que nos fils en soient les victimes» Kevin Federline

Un cri du cœur et des mémoires auxquels un représentant de Britney Spears a répliqué avec virulence dans un communiqué transmis à plusieurs médias, dont People et Page Six. «Avec la publication du livre de Kevin, lui et d'autres profitent une fois de plus d'elle, et malheureusement, cela survient après la fin de la pension alimentaire versée à Kevin.»

«Tout ce qui intéresse Britney, ce sont ses enfants, Sean Preston et Jayden James, et leur bien-être pendant cette période sensationnelle. Elle a raconté son parcours dans ses mémoires», a ajouté le porte-parole. Selon Page Six, Britney Spears a en effet cessé récemment de verses des pensions alimentaires bimensuelles de 10 000 dollars, soit 20 000 dollars par mois, à Kevin Federline, qui vit désormais à Hawaï avec les garçons.

En attendant, on suppose que ce livre contiendra bien d'autres détails aussi explosifs que dévastateurs. «Si vous vous êtes déjà posé des questions, vous trouverez des réponses ici», a prédit son auteur, selon le New York Times.

Force est de constater que, pour le moment, les premiers extraits déjà publiés ne font que soulever bien plus de questions. You Thought You Knew sortira le 21 octobre.