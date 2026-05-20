L'Iran examine une offre américaine et Trump n’est pas pressé

«Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement», a déclaré sur la télévision d'Etat le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Esmaïl Baghaï.

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Après des déclarations menaçantes de part et d'autre, l'Iran a annoncé mercredi soir examiner une nouvelle proposition de paix américaine via le médiateur pakistanais. Donald Trump, lui, a temporisé, se disant «pas pressé» dans cette ultime phase des discussions.

«Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement», a déclaré sur la télévision d'Etat le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Esmaïl Baghaï. Il a toutefois fait part d'une «grande méfiance» vis-à-vis des Etats-Unis.

Le responsable a réitéré au passage les exigences de la République islamique: «le dégel des avoirs iraniens bloqués» à l'étranger et la fin du blocus américain des ports iraniens. Ces propos interviennent après une deuxième visite en quelques jours à Téhéran du ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsen Naqvi, pays médiateur dans ce conflit.

Porte ouverte

Côté américain, Donald Trump a laissé la porte ouverte à la diplomatie en affirmant «ne pas être pressé». «Nous sommes dans la dernière phase des négociations», a affirmé le président américain aux journalistes, depuis la base militaire d'Andrews (Maryland).

«Nous verrons bien ce qui va se passer. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j'espère que cela n'arrivera pas» Donald Trump

L'espoir d'avancées dans les négociations a fait chuter les cours du pétrole et donné des couleurs aux Bourses, les marchés européens terminant en nette hausse.

La veille, Donald Trump avait dit donner à Téhéran «deux ou trois jours, peut-être vendredi, samedi, dimanche, quelque chose comme ça, peut-être au début de la semaine prochaine».

«Intimidation»

Un ultimatum balayé par le pouvoir iranien. «L'Iran ne cèdera jamais à l'intimidation» et doit «renforcer ses préparatifs afin d'apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque», a averti le négociateur en chef iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Selon lui, Washington n'a «pas renoncé à ses objectifs militaires et cherche à déclencher une nouvelle guerre».

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont eux mis en garde contre l'extension de la guerre «bien au-delà de la région».

Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de guerre, les discussions piétinent, les deux pays campant sur leurs positions et multipliant les invectives. Une seule vraie séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril au Pakistan et désormais les tractations se poursuivent en coulisses.

Une «occasion» à saisir

Dans le Golfe, durement éprouvé par la guerre, l'Arabie saoudite a mis de son côté la pression sur l'Iran. Se félicitant que Donald Trump «donne une chance à la diplomatie», son ministre des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, a exhorté Téhéran à saisir cette «occasion d'éviter les dangereuses répercussions d'une escalade».

En représailles aux frappes sur son sol, Téhéran a mené des attaques à travers la région, ciblant en particulier les riches pétromonarchies du Golfe alliées de Washington.

Malgré la trêve, les Emirats arabes unis ont essuyé dimanche une nouvelle frappe de drone près de la centrale nucléaire de Barakah, identifiée comme provenant d'Irak. Mercredi, Abou Dhabi a demandé à Bagdad d'empêcher «de toute urgence tout acte hostile émanant de son territoire». Et en Israël, l'armée a déclenché le niveau d'alerte maximal, se disant «préparée à tout développement».

Passages à Ormuz

Enjeu majeur de la guerre, le détroit d'Ormuz, par où transitait auparavant un cinquième du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié, reste lui sous le contrôle de Téhéran, qui a officialisé en début de semaine la création d'un nouvel organisme chargé de superviser cette voie maritime et de faire payer des droits de passage.

Vingt-six navires l'ont franchi sur 24 heures, ont annoncé mercredi la marine des Gardiens de la Révolution. Dont un pétrolier sud-coréen «en coordination avec l'Iran», pour la toute première fois depuis le début du conflit, selon Séoul.

De son côté, l'armée américaine a annoncé avoir arraisonné un pétrolier battant pavillon iranien, soupçonné d'avoir tenté de violer le blocus américain des ports iraniens. (ats)