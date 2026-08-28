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Alerte aux inondations au Népal après la rupture d'un lac

La police népalaise sonne l'alarme après avoir été informée de la rupture d'un lac au Tibet voisin.

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La police népalaise a lancé vendredi une alerte aux inondations après avoir été informée de la rupture sur le territoire chinois du Tibet d'un lac créé par l'effondrement du glacier à l'origine il y a deux jours de la crue dévastatrice qui a déjà fait près de 500 morts.

«Nous avons été informés de la rupture d'un lac sur le versant tibétain», a déclaré la police sur X. «Nous demandons à toutes les équipes de sécurité et de sauvetage et au public de rester en alerte et de se mettre immédiatement en lieux sûr et de rapporter tout éventuel incident».

Les autorités chinoises n'ont pas immédiatement confirmé la rupture de cette étendue d'eau.

Des milliers de secouristes

Un média chinois a rapporté plus tôt vendredi que les équipes de secours avaient suspendu leurs opérations au cœur de la zone sinistrée au Tibet (sud-ouest de la Chine) à cause du danger posé par cette vaste retenue d'eau en surplomb. Dans la foulée de l'alerte de la police, l'autorité népalaise en charge de la gestion des situation d'urgence a confirmé vendredi que le débit du fleuve qui avait débordé mercredi avait «légèrement augmenté».

«Nous avons été informés que le flot d'eau boueuse a légèrement grossi dans le secteur où s'est produit l'importante crue du fleuve Bhote Koshi et qu'il existe un risque de nouvelles inondations», a détaillé une porte-parole de l'autorité, Shanti Mahat, dans une déclaration. Secours et population sont «instamment priés de rester sur leurs gardes et de gagner immédiatement un endroit sûr s'il existe le moindre risque», a-t-elle poursuivi.

Plusieurs milliers de secouristes sont mobilisés dans le secteur pour venir en aide aux sinistrés et retrouver les centaines de personnes, dont de nombreux touristes étrangers, encore disparues deux jours après la catastrophe.

La catastrophe la plus meurtrière depuis 2015

Selon le dernier bilan des autorités, le mur d'eau et de boue qui a déferlé dans la vallée mardi, emportant tout sur son passage, a fait au moins 469 morts et plus de 900 disparus sur le seul territoire du Népal, la catastrophe naturelle la plus meurtrière depuis le tremblement de terre de 2015.

Selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), la vague a été causée par l'effondrement d'une partie d'un glacier, d'une violence telle qu'il a été enregistré comme un séisme de magnitude 5,2 et a causé de nombreux glissements de terrain. (jzs/afp)