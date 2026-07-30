Le bilan des blessés dans les rangs des pompiers s'est alourdi, avec 126 sapeurs-pompiers blessés. Image: www.imago-images.de

La France craint un nouveau feu «zombie»

Le mégafeu qui sévit en Gironde est pour l'heure stabilisé. Si l'optimisme est de mise, les autorités françaises restent prudentes: en 2022, un incendie survenu dans les Landes «est resté chaud pendant deux ans» et se trouve toujours sous surveillance.

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Le mégafeu qui a ravagé 42 000 hectares en Gironde est «toujours stabilisé» jeudi matin après «une nuit plutôt calme», a déclaré la préfecture, disant s'attendre à une météo «plutôt favorable» avec la levée de la vigilance orange canicule et même quelques averses attendues.

«La nuit a été plutôt calme. Ce matin le feu est toujours stabilisé. La surface brûlée n'a pas évolué (42 000 hectares)», a écrit la préfecture dans son point à 6h00 du matin, faisant état de «six feux actifs», notamment près des dunes du Grand-Crohot (commune de Lège-Cap-Ferret) et au sud de Lacanau. «Météo plutôt favorable aujourd'hui: quelques averses attendues sur le littoral entre 5 heures et 9 heures qui pourraient toucher la zone du feu», ont ajouté les services de l'Etat, avec une baisse du mercure attendue entre 27°C et 34°C.

Après des températures supérieures à 40°C mercredi, qui ont pu alimenter les foyers, le rafraîchissement observé sur la Gironde et le département voisin des Landes, qui étaient en vigilance orange canicule et ont rebasculé en vert jeudi dès 06h00, laisse espérer que le feu puisse être fixé prochainement.

Huit jours après le départ du plus gros feu de forêt à ravager la France depuis 1949, semble-t-il d'origine accidentelle, la préfecture a souligné jeudi matin que les opérations se concentraient sur le «traitement des lisières et des départs de feu actifs». Cette action pourrait néanmoins «durer plusieurs jours», avait indiqué mercredi soir le patron du Sdis 33, Marc Vermeulen.

Lors d'un point presse en soirée, la préfète Sophie Brocas s'était pour sa part déclarée «raisonnablement optimiste» pour jeudi «et les jours qui viennent» grâce une météo «un peu plus favorable». «Si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants», en particulier les plus de 200 000 personnes évacuées, avait-elle souligné.

Sophie Brocas (au centre) Keystone

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez doit faire un point de situation sur les incendies au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) jeudi vers 10h00, a annoncé à l'AFP son entourage. Dans la nuit, deux interpellations sont intervenues pour «suspicion de mise à feu», a fait savoir la préfecture, sans plus de précisions

La précieuse aide des bénévoles

Mercredi, une importante reprise au nord de la station balnéaire de Lanton a mobilisé les sapeurs-pompiers, qui accumulent la fatigue depuis huit jours mais reçoivent l'aide de nombreux volontaires.

Sur une route à Lanton, quatre bénévoles, torse nu, le visage protégé par un tee-shirt, se cramponnent à une énorme cuve de récupération d'eau installée à l'arrière d'un pick-up. La peau noircie par la cendre, ils se précipitent avec des pelles et des seaux d'eau pour étouffer les flammes d'un mètre parties d'un tas de végétation.

«Ça nous est très utile», souligne le commandant de pompiers Matthieu Jomain en saluant cette cohorte d'anonymes. «J'ai 67 ans et j'ai jamais vu ça. On longeait le long de la route vers ici et je me suis mis à pleurer», avoue Jean-Claude Bonnet, bénévole bordelais.

«Le pire, c'est les animaux qu'on voit, brûlés au bord de la route. C'est une catastrophe écologique» Jean-Claude Bonnet

Et la chaleur est revenue, le thermomètre affichant encore 37°C à Bordeaux à 20h00. D'autant que le vent souffle sur les braises et alimente l'incendie. Les autorités évoquant en début d'après-midi sur des rafales de 30 à 45 km/h et un taux d'humidité en baisse.

Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs depuis des mois, une sécheresse accentuée par le changement climatique et les récentes canicules exceptionnelles.

Le record de surfaces brûlées battu

«La surface brûlée» – 42 000 hectares en une semaine- n'a pas évolué, évoquait dans la matinée la préfecture de la Gironde après une deuxième nuit «calme» et quelques reprises «traitées rapidement». En revanche, le bilan des blessés dans les rangs des soldats du feu s'est alourdi, avec 126 sapeurs-pompiers blessés, soit 16 de plus que la veille.

Avec 92 000 hectares détruits sur tout le territoire depuis janvier, l'année 2026 bat déjà le record de surfaces brûlées en France en 20 ans de mesures satellitaires, selon le système européen de surveillance des feux (Effis). Depuis le 28 juin, 263 personnes ont été interpellées, dont 92 mineurs, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les incendies, selon le gouvernement.

Quelle que soit l'évolution des prochains jours, en Gironde, «le feu va continuer à couver» pendant des mois en sous-sol, résume pour l'AFP le lieutenant des pompiers Cyril Venière. Qualifié de «zombie», «le feu de Landiras», en 2022 dans les Landes, «est resté chaud pendant deux ans et est encore sous surveillance».

Un chantier colossal de 127 kilomètres de «coupes tactiques», quasiment achevé, vise à priver l'incendie de «combustible» et à empêcher sa progression, selon la DFCI (Défense de la forêt contre les incendies).

Un climat «très anxiogène»

Profitant d'une relative accalmie, 57 000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués la semaine dernière ont été autorisés à rentrer chez eux. «Le climat reste très anxiogène», remarque Corinne Lopez, retraitée de la petite ville du Haillan, qui a retrouvé son quartier «encore bien calme» pour la première promenade de sa chienne.

Depuis le début du mégafeu, ce sont 222 000 personnes qui ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes. Et pas moins de 62 campings ont été vidés de leurs 50 000 vacanciers en Gironde et dans les Landes.

Comme les jours précédents, aucun TGV ne circulera jeudi au sud de Bordeaux, hormis ceux desservant Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Une reprise de feu à Fontainebleau

Le sud-est de la France a lui aussi été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var. Dans ce dernier département, le feu qui a parcouru environ 4 500 hectares en huit jours dans le massif du Gros Bessillon est désormais «fixé», a annoncé la préfecture.

Dans ce dernier département, plus de 600 personnes ont dû être évacuées mercredi soir après le départ d'un nouveau feu, au sud-est de Brignoles, qui a parcouru une centaine d'hectares, moins de 24 heures après la fixation de l'incendie du Gros Bessillon. Et en forêt de Fontainebleau, théâtre d'un incendie de plus de 2000 hectares en juillet, une «importante reprise de feu» était en cours mercredi soir. (jzs/ats/afp)