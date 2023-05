Les anti-monarchies ne veulent pas payer le couronnement de Charles III. Image: watson / dr

«Charles aurait pu se payer son couronnement lui-même!»

Ce samedi 6 mai, le Royaume-Uni s'apprête à couronner son nouveau roi sous les yeux du monde entier. Une cérémonie fastueuse qui énerve certains Britanniques à une époque où l'inflation atteint plus de 10%.

Les yeux et les caméras du monde entier seront braqués sur Londres ce samedi pour suivre le couronnement du roi Charles III. Mais au Royaume-Uni, alors que l'inflation dépasse les 10%, de nombreuses voix s'élèvent contre ce «faste inutile».

Le coût du couronnement, qui pèsera sur les caisses de l'Etat, est un sujet de discorde outre-Manche. Le gouvernement britannique refuse de dévoiler de chiffres, mais la fête coûterait entre 50 et 100 millions de livres, selon CNN, voire plus encore.

Les anti-monarchies ne veulent pas payer

Si une bonne partie de la population se réjouit de vivre cet événement, certains allant même jusqu'à camper aux abords du parcours de la calèche royale, certains Britanniques - et ils sont de plus en plus nombreux - ne comprennent pas pourquoi le roi ne paie pas de sa poche son couronnement.

De nombreux fans de la famille royale campent depuis des jours dans les rues de Londres. Keystone

D'autant plus que Charles III n'est pas un souverain pauvre. Le roi paie certes «volontairement» l'impôt sur le revenu, mais il ne s'acquitte pas de droits de succession sur la fortune privée de sa mère, qui s'élève à environ 500 millions de livres, et qui comprend notamment une collection d'art ainsi que les châteaux de Balmoral et de Sandringham. Sans compter les revenus issus de ses terres et autres investissements. Rien qu'avec le duché de Lancaster, Charles III a perçu 24 millions de livres lors du dernier exercice budgétaire, selon CNN.

Comme le souligne Radio France, dans ce contexte d'inflation, de plus en plus de Britanniques s'insurgent. Les militants qui contestent la légitimité même de la famille royale se font particulièrement entendre. Ils sont rejoints par certains dirigeants, comme ceux de la Jamaïque et du Belize, qui expriment leur volonté de se détacher du Commonwealth pour devenir des républiques. Des référendums sont prévus.

La popularité de la monarchie dégringole

Dans les sondages d'opinion, l'ambiance n'est guère plus gaie. Selon une récente étude du National Center for Social Research, seuls 29% de la population britannique estiment que la monarchie est «très importante». Un score qui n'avait pas été aussi bas depuis une quarantaine d’années.

Par ailleurs, le couronnement apportera quelques changements à un protocole millénaire. Parmi eux, le fait que c'est cette fois l'ensemble des Britanniques et des populations dont Charles III est le chef d’Etat qui seront appelés à lui prêter allégeance. Une petite révolution, puisque ce serment était jusqu’ici réservé à la noblesse britannique.

«Je jure que je prêterai une allégeance sincère à Votre Majesté, ainsi qu’à vos héritiers et successeurs conformément à la loi. Ainsi, que Dieu me vienne en aide» Le serment que sont appelés à prononcer tous les Britanniques dans un «hommage du peuple».

«Une insulte» selon des anti-monarchies, qui n'ont aucune intention de se soumettre à ce serment et prévoient de manifester lors du couronnement. «C'est le chef de l'Etat qui devrait jurer allégeance au peuple dans une démocratie, pas l’inverse», a dénoncé Graham Smith, porte-parole du mouvement Republic.

À la place de l'hymne national God Save The Queen, désormais redevenu God Save The King, ce sont des «Not My King» qu'ont prévu de scander certains Britanniques ce samedi.

« Surprise de voir le monde s'emballer pour ça»

Si une partie du Royaume-Uni, de plus en plus grande, ne manifeste pas grand intérêt vis-à-vis de la monarchie, l'engouement pour l'événement est mondial. Mais certains Britanniques en Suisse ne comprennent pas l'attrait du public pour la famille royale. C'est le cas d'Emily, une Anglaise qui vit à Lausanne depuis cinq ans et qui dit ne pas être une grande fan de la monarchie.

«Je suis toujours surprise de voir à quel point les autres pays sont intéressés [par les Windsor]! Ils ne sont en fait que des célébrités» Emily.

Si elle avoue ne pas avoir de véritables raisons pour justifier son rejet de la monarchie, l'Anglaise souligne trouver toutes ces cérémonies «ridicules, alors que la famille royale ne fait rien du tout».

Va-t-elle «prêter allégeance au roi», comme le protocole le permet désormais pour toute la population? «Je ne crois pas, non!», répond-elle. Avec son ami, lui-même Gallois, ils ne comptent pas non plus suivre le couronnement à la télé.

«Je regarderai peut-être juste les temps forts après la cérémonie...» Emily.

Même si elle n'est pas «a big fan», elle souligne que même si Charles III a les moyens de payer son propre couronnement, comme l'ont souligné certains médias britanniques, le fait de dépenser de l'argent public n'est pas un problème pour l'Anglaise.

«Je pense que la monarchie participe grandement à remplir les caisses au Royaume-Uni. Beaucoup de gens sont contents de vivre cet événement, alors si ça peut booster le moral de la population...» Emily.

La jeune femme précise qu'à titre personnel, elle ne serait pas triste si la monarchie venait à être abolie. «Mais le Royaume-Uni perdrait quand même sans doute un peu de son attrait touristique...»

Un roi jugé «trop vieux »

Le choix de couronner un homme âgé (Charles III aura 75 ans cette année) laisse par ailleurs l'Anglaise dubitative. À moins que le souverain ne devienne centenaire, il faudra à nouveau prévoir une fastueuse cérémonie dans les 25 prochaines années pour couronner son fils William, premier dans l'ordre de succession au trône.

«C'est un peu stupide qu'il soit si vieux - ils auraient probablement dû passer la couronne à quelqu'un de plus jeune et laisser tomber Charles.» Emily, une Anglaise à Lausanne.

Pour l'Anglaise, qui assure ne pas pour autant faire partie de ceux qui se battent pour l'abolition, c'est la preuve que la monarchie n'est aujourd'hui plus qu'un symbole. «Elle n'a plus aucun pouvoir.»

