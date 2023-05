Des millions de Britanniques ont mangé de la quiche

Si des millions de Britanniques ont pique-niqué en l'honneur du nouveau roi, d'autres ont fait preuve de beaucoup moins d'enthousiasme.

Moult quiches ont été servies à l'occasion des plus de 67 000 «grands déjeuners» et fêtes de voisinage recensés pour ce long weekend du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla.

L'occasion de s'essayer à la recette du plat officiel de l'événement, avec fromage, épinards et estragon.

Les deux derniers jubilés de la reine Elizabeth II ont déjà donné lieu à ce genre de rendez-vous festifs entre voisins et amis, sous des guirlandes de drapeaux britanniques.

Pendant ce temps

Alors que le nouveau roi et la reine ont envoyé leurs «meilleurs voeux» aux participants à ces grands déjeuners en leur souhaitant un «moment très agréable», d'autres ont mis la main à la pâte. Et dans la pâte.

Jill Biden, l'épouse du président américain, par exemple, s'est jointe à un déjeuner à l'extérieur de Downing Street organisé par le Premier ministre Rishi Sunak pour des bénévoles, des réfugiés ukrainiens et des groupes de jeunes.

La première dame américaine et le premier ministre britannique ont échangé cupcakes et sandwiches, lors du déjeuner dimanche à Downing Street. Image: Anadolu

«C'est la façon idéale de célébrer l'événement», s'est réjouie auprès de l'AFP Annette Cathcart, qui a participé à un déjeuner organisé à Ashley Green, dans le sud de l'Angleterre.

«C'est ce qu'il faut faire pour rassembler la communauté» Annette Cathcart, Britannique de 67 ans.

«Je suis venu pour soutenir la communauté, être avec des amis, passer un bon moment», a dit Graeme Nation. Ce Néo-Zélandais de 50 ans, qui vit en Angleterre, reconnait cependant ne «pas être particulièrement royaliste».

Toutefois, plus de 70% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n'avaient aucune intention de participer à une quelconque célébration, selon un récent sondage YouGov.

Un jour «glorieux»

Le palais de Buckingham a publié dimanche un communiqué indiquant que Charles et Camilla étaient «profondément touchés» par la journée d'hier. Ils se sont dit «profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment aussi glorieux».

Le couronnement religieux samedi à Londres de Charles III a donné lieu à une journée historique, avec toute la pompe associée aux grands événements de la monarchie. La photo de Charles couronné faisait la Une de tous les journaux britanniques ainsi que de nombreux titres à l'international.

Plus de 14 millions de téléspectateurs ont regardé en direct sur la BBC le moment où l'archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, a posé sur la tête de Charles la lourde couronne de Saint-Edouard. Ils étaient 31 millions à regarder les obsèques de la princesse Diana en 1997 sur la BBC et ITV.

52 arrestations

Charles est moins populaire que sa mère Elizabeth II et des anti-monarchistes ont manifesté samedi à Londres au passage des carrosses, ainsi qu'en Ecosse et au Pays de Galles. Quelque 15% des Britanniques pensent que la monarchie devrait être abolie.

Six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont son dirigeant Graham Smith ont été arrêtés par la police samedi matin, suscitant de vives critiques. Ils ont été libérés samedi soir. «Ne vous y trompez pas. Le droit à manifester pacifiquement n'existe plus au Royaume-Uni», a tweeté Graham Smith.

Getty Images Europe

Au total, la police a annoncé avoir arrêté 52 personnes «pour troubles à l'ordre public, atteinte à la paix et conspiration en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement». (mbr/ats)