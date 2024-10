R.I.P., Crumble. Il avait environ 12 ans. Image: instagram

Le plus gros chat du monde est mort pendant son régime

«Crumble», le plus gros chat du monde, est mort de manière tragique malgré ses efforts pour perdre du poids.

Simone Bischof / t-online

Un article de

Le chat le mieux portant de la planète, baptisé «Crumble», est mort tragiquement le week-end dernier. Peu de temps auparavant, l'animal avait participé à un «camp d'amaigrissement», où il avait même réussi à perdre du poids.

Mais l'obésité n'est probablement pas la seule cause de sa disparition: d'après les vétérinaires, les épaisses couches de graisse de Crumble cachaient des tumeurs cancéreuses, rapporte le New York Post. Reprenons depuis le début.

Le félin d'une douzaine d'années vivait en Russie où il était surnommé «Kroshik» - «miettes». Il a conquis la toile après avoir été retrouvé dans le sous-sol d'un hôpital. Ses propriétaires l'ont vraisemblablement abandonné et il y avait cherché refuge.

Les sauveteurs de Crumble l'ont nourri, mais un peu n'importe comment: des restes, des biscuits et de la soupe. Il n'a cessé de grossir, jusqu'à un peu plus de 17 kilos. Il ne pouvait plus marcher et devait perdre du poids.

Quand régime rime avec notoriété

Le chat a intégré un centre de régime encadré par des vétérinaires dans la ville de Perm. Avec des résultats encourageants: il a perdu 3,2 kilos. Ses efforts lors de son régime, ses séances de sport et des massages lui ont valu une renommée mondiale. Mais samedi, il aurait soudainement eu des problèmes respiratoires. Malgré de multiples tentatives de le réanimer, Crumble est mort dans la nuit de samedi à dimanche.

Des examens post-mortem ont révélé des tumeurs cancéreuses dans sa rate et dans d'autres organes vitaux. Elles n'étaient toutefois pas visibles sous les couches de graisse du gros chat. Galiana More, la propriétaire de la chatterie Matroskin où il a été soigné, a déclaré que ses tumeurs avaient peut-être provoqué une défaillance multiple des organes.

L'autopsie devrait permettre d'y voir plus clair. Il restera toutefois «très difficile» de déterminer si la mort de Crumble est due à son surpoids ou aux tumeurs, estime Galiana More.

Le chat n'est pas mort seul

La triste nouvelle a été annoncée par un post sur les médias sociaux. «Crumble est décédé la nuit dernière. Son destin a laissé une marque sur le cœur de chacun de nous.»

On y précise également que le chat a soudainement commencé à s'étouffer. «Jusqu'alors, les médecins n'avaient remarqué chez lui aucun signe d'essoufflement». Malheureusement, même l'administration d'oxygène n'a pas pu sauver le chat.

«Il n'est pas mort tout seul. Jusqu'à son dernier souffle, les meilleurs médecins se sont battus pour sa vie»

Adaptation française: Valentine Zenker