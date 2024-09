Miaou. watson

Mauvaise foi

Un couvre-feu pour les chats? Laissez les minets tranquilles!

Face au réchauffement climatique qui menace certaines espèces, on a trouvé le bouc-émissaire facile auquel il ne fallait pas toucher: les chats. Les cat lovers entrent en résistance.

Plus de «Société»

Le réchauffement climatique détruit la faune et la flore, y compris en Suisse, un des pays les plus touchés. Certaines espèces, notamment d'oiseau, pourraient être menacées. Que faire? Réduire les émissions de gaz à effet de serre? Favoriser la production d'énergie verte? Mais, non, voyons: instaurer un fucking couvre-feu pour les chats.

C'est l'idée un peu claquée des pattes d'un postulat présenté au Grand conseil vaudois le 10 septembre, et relayé par 24 heures. Parmi les solutions proposées pour empêcher de laisser nos petits chasseurs assouvir leurs instincts: une autorisation de sortie des chats dans certaines zones, un collier à clochettes obligatoire, le plafonnement du nombre de petits félins par ménage ou encore... un couvre-feu pour les chats. Oui, comme sous un régime militaire.

Ce pavé politique dans la marre fait suite à plusieurs articles de presse et scientifiques publiés cette année. Les félins sont en augmentation dans le pays et chassent certains animaux en danger, notamment des oiseaux, des reptiles ou des amphibiens. La NZZ ironise, qualifiant nos félins de «véritable guérilla à moustaches qui fait des dégâts». Un expert préconise que «les chats ne sortent plus sans être accompagnés». La guerre est-elle déclarée pour nos meilleurs amis à quatre pattes?

On vous aime. Plus que les oiseaux. watson

Ces salauds qu'on aime

On est à ça 🤏🏻 de rappeler que les animaux carnivores sont des prédateurs. Et qu'il existe un concept au sein du monde animal appelé la chaîne alimentaire. Et qu'il ne suffit pas de remplacer les proies naturelles du chat avec des croquettes de chez Denner pour faire disparaître ce qu'elles contiennent: d'autres animaux. Oh my. D'autant que le postulat critique également la production de nourriture pour chat. Il faudrait savoir.

En Ukraine, face aux troupes de Poutine: Voici pourquoi les chats sont devenus indispensables sur le front

Et puis oui, il faut l'assumer: une fois dehors, nos chats sont des salauds. Au bout des pattes et du museau de cette petite boule de poils ronronnante, on trouve des griffes et des dents très affûtées qui servent à quelque chose. Mais on les aime quand même. Un peu comme Timéo, ce petit ange qu'on découvre en train de faire manger du sable à son copain Liam dans le bac de la crèche.

On achève bien les minets

Mais le pays de Vaud n'est pas le seul où on a pensé à un couvre-feu: l'Allemagne l'a déjà tenté localement pour protéger une espèce locale d'oiseaux. En cas d'infraction, les amendes se montaient entre 500 et 50 000 euros. Oui, vous avez bien lu. On imagine la scène:

*Ding dong*

-Bonjour, Mr Schmidt, on a attrapé votre chatte Chouquette dans le quartier ce matin à 2h, après le couvre-feu. Ça vous coûtera 15 000 euros.

-Mais, Herr Müller, elle s'est enfuie par la fenêtre, je n'ai rien pu faire.

-Je ne fais que suivre les ordres



Dans d'autres pays, comme en Nouvelle-Zélande, on a même décidé de... dézinguer les chats. Les tuer. Comme de vulgaires rongeurs. Pour «sauver la biodiversité», qu'ils disent.

Les tristes infos ici 👇🏻 Des enfants tuent des chats au nom de la biodiversité néo-zélandaise

A bien y repenser, l'être humain aussi est une espèce invasive particulièrement «problématique». On attend le postulat qui préconise le suicide de masse de 90% de la population pour sauver la biodiversité.

Et vous, vous en pensez quoi? J'arrête de prendre l'avion pour sauver les chats Je rejoins sans plus tarder le Front de libération populaire des matous (FLPM) Les chats sont dangereux, il faut les garder enfermés Flinguez-moi ces sales félins, comme en Nouvelle-Zélande! Voter

Non à la police de la chaîne alimentaire

Bon, du coup, je me suis dit que j'allais faire l'effort de trouver moi aussi quelques idées d'autres mesures punitives à prendre pour empêcher les chats d'être des chats:

Les priver de croquettes s'ils sont méchants avec les autres minous du quartier (ou les nourrir exclusivement de croquettes véganes)



Leur lisser les griffes s'ils s'en prennent aux moineaux

Les enfermer dans ces boîtes en carton qu'ils aiment tant

On touche le fond? Oui. Mais j'ai l'intime conviction que d'autres vont continuer à creuser à ma place.

Aucune minette n'a été blessée lors de ce shooting photo. watson

Bon, tout n'est pas à jeter dans les idées proposées au Grand conseil vaudois. Favoriser la stérilisation pour éviter aux chattes du quartier de pondre une portée de chatons par année: très bien. Contrôler l'importation et les élevages de chats en Suisse et les enregistrer: pourquoi pas?

Mais une fois qu'ils passent la porte de notre foyer — et qu'ils veuillent bien consentir de rester y vivre, si le voisin ne les nourrit pas avec des croquettes plus chères —, laissons vivre nos chats, bordel. Miaou!

Collaboration: Sophie, le chat de Margaux Habert.