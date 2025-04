Elle vit dans les toilettes de son travail

Une jeune femme de 18 ans a trouvé une solution originale à la crise du logement qui sévit en Chine. Elle vit dans les toilettes du magasin où elle travaille. Pour 6 francs par mois.

Les habitants de Zhuzhou, dans la province chinoise du Hunan, déboursent en moyenne entre 100 et 225 francs de loyer pour un appartement. C'est trop pour cette citadine de 18 ans. Employée d'un magasin de meubles, elle ne trouvait pas de logement abordable – et a fait preuve de créativité. Elle a conclu un accord inhabituel avec son patron, raconte le South China Morning Post. Pour l'équivalent de 6 francs par mois, elle peut passer la nuit dans les toilettes des employés du magasin de meubles.

Selon l'article, la pièce mesure six mètres carrés et dispose de deux cabines WC et d'un lavabo. Curieusement, ses collègues utilisent les lieux sans tenir compte de la femme qui y dort. C'est à elle qu'incombe le ménage de sa «chambre à coucher» improvisée.

Plat de nouilles au petit coin

Pour le reste, la jeune collaboratrice a essayé d'aménager l'endroit de la manière la plus confortable possible. Elle a installé un lit pliant, monté un rideau et un portemanteau. Parfois, elle se prépare une platée de pâtes le soir. Elle ne veut pas fermer à clé et affirme qu'on ne lui a jamais rien volé. Elle ne se plaint d'aucune nuisance. Les toilettes sont propres et inodores.

Engouement en ligne

Toujours d'après le journal, la Chinoise reçoit de nombreux encouragements sur les médias sociaux pour sa persévérance. Mais sous le post, il y a aussi des commentaires plus songeurs: «Qu'est-ce que nous sommes ingrats», commente un internaute. Un autre fait preuve d'humour:

«Ces toilettes sont aussi grandes que mon appartement à Hong Kong»

Si la locataire a opté pour ces conditions de vie rudimentaires, c'est pour soutenir sa famille. A 16 ans, elle a quitté sa région pour chercher du travail. Avec ce qui reste de son petit salaire, elle aide à payer les études de son frère. Elle économise le reste pour acheter une maison et une voiture. Les choses devraient néanmoins bientôt s'améliorer: à la fin du mois, la jeune fille va emménager dans un bureau tout juste rénové.

