pluie modérée15°
DE | FR
burger
International
Chine

Etonnant échange entre Poutine et Xi capté par les caméras

From left: Russian President Vladimir Putin, Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, Chinese President Xi Jinping and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev arrive to attend a military parade marking the ...
Vladimir Poutine et Xi Jinping ont célébré les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale mercredi à Pékin. Keystone

Un étonnant échange entre Poutine et Xi capté par les caméras

Les deux dirigeants ont discuté vie éternelle et transplantation continue d'organes sur le tapis rouge lors du défilé géant à Pékin. Une conversation capturée par des micros indiscrets.
04.09.2025, 10:4204.09.2025, 10:47
Plus de «International»

Xi Jinping et Vladimir Poutine ont échangé mercredi sur la possibilité de vivre éternellement, lors d'une conversation privée captée par les caméras, en marge d'un défilé militaire massif organisé à Pékin. Dans une image haute en symbole, Xi a serré la main de Poutine et du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avant de discuter avec eux en marchant sur un tapis rouge près de la place Tiananmen.

Les images du défilé géant à Pékin 👇

Vidéo: watson

«Aujourd'hui, à 70 ans, on est encore un enfant», a dit Xi en mandarin, alors qu'il marchait aux côtés des deux hommes, selon les images de la chaîne étatique chinoise CCTV. «Autrefois, il était rare de dépasser 70 ans, et aujourd'hui on dit qu'à 70 ans on est encore un enfant», a ensuite traduit en russe un interprète.

Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant

«Avec le développement de la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés continuellement, les gens peuvent rajeunir en vieillissant, et pourraient même devenir immortels», a répondu Poutine, selon les propos relayés à Xi par un interprète. «Certains prédisent que pendant le siècle en cours, il pourrait être possible de vivre jusqu'à 150 ans», a alors déclaré Xi.

Le dirigeant russe a confirmé cet échange mercredi en conférence de presse. «Ah, je crois que c'était en allant au défilé que le président a parlé de cela», a-t-il déclaré aux journalistes, évoquant Xi Jinping.

«Les moyens modernes, tant au niveau de l'amélioration de la santé que médicaux, et même toutes sortes d'interventions chirurgicales liées au remplacement d'organes, permettent à l'humanité d'espérer qu'une vie active plus longue sera envisageable, bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui
Vladimir Poutine

Limite des mandats

Les dirigeants chinois et russe, tous deux âgés de 72 ans, sont à la tête de leur pays depuis respectivement environ 12 et 20 ans, cumulés. Aucun n'a manifesté son intention de quitter le pouvoir ou signaler un potentiel successeur politique.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Les prédécesseurs de Xi, Jiang Zemin et Hu Jintao, avaient tous deux renoncé au pouvoir après dix ans en fonction. Mais Xi Jinping a fait abolir la limite des mandats présidentiels en 2018, ce qui lui a permis de briguer un troisième mandat de cinq ans en 2023. Il occupe également depuis 2012 le poste de secrétaire général du Parti communiste chinois, la position la plus importante du pays qui lui confère le contrôle du Parti, de l'Etat et de l'armée. (jzs/ats)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Sur la piste d'Irina G., la mystérieuse Russe aux business suisses douteux
Sur la piste d'Irina G., la mystérieuse Russe aux business suisses douteux
de Kurt Pelda
L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)
L’Ukraine recycle un char de 1960 contre les Russes (et ça marche)
de Thomas Wanhoff
Ces drones qui «pénètrent partout» offrent un avantage à la Russie
Ces drones qui «pénètrent partout» offrent un avantage à la Russie
de Florent VERGNES
Le «pack bien-être de Trump» a eu l'effet escompté
3
Le «pack bien-être de Trump» a eu l'effet escompté
de Remo Hess, La Haye
Pourquoi «Poutine a besoin de la paix l'année prochaine»
Pourquoi «Poutine a besoin de la paix l'année prochaine»
de Peter Riesbeck
La Chine a fourni un canon laser à Poutine
1
La Chine a fourni un canon laser à Poutine
Thèmes
L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Trump bombarde des narcos et envoie un message fort
L'armée américaine a frappé un bateau dans les Caraïbes mardi dernier, tuant onze «narcoterroristes». Une «démonstration de force» de Donald Trump qui fait entrer la lutte contre le trafic de drogue «dans une nouvelle ère», estiment des experts.
Des supposés trafiquants tués par l'armée et loin du territoire américain: en frappant un bateau de «narcoterroristes» dans les Caraïbes, les Etats-Unis de Donald Trump imposent la manière forte en militarisant la lutte contre le trafic de drogue. Cette opération médiatisée par le président américain reste exceptionnelle du fait de l'implication de l'armée et non des forces de l'ordre. Et elle va se «reproduire», a affirmé mercredi Marco Rubio.
L’article