Vidéo: watson

Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant

Les trois leaders se sont réunis à Pékin pour une parade grandiose célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un défilé en forme de défi à l'Occident, Donald Trump dénonçant une conspiration.

Ludovic EHRET, Laurent LOZANO/afp

Plus de «International»

Une image pour l'Histoire : le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé aux allures de démonstration de force militaire et diplomatique de la part d'un pays «inarrêtable» selon son chef. Le président américain Donald Trump a répondu par le sarcasme tout en accusant Chine, Russie et Corée du Nord de «conspirer» contre les Etats-Unis.

Les trois dirigeants, Xi au centre, ont suivi côte à côte assis au balcon de Tiananmen la parade grandiose célébrant la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans. Ils ont vu la chorégraphie impeccable des soldats marchant au pas sous les drapeaux, un défilé de missiles capables de transporter des ogives nucléaires, des drones et des chars, et les évolutions de dizaines d'avions et hélicoptères dessinant le chiffre 80 ans dans le ciel légèrement voilé.

Maurer était aussi de la partie 👇 Maurer participera à un défilé avec Poutine

Une image du trio sans précédent a été capturée pendant quelques secondes seulement par la télévision d'Etat avant de passer à un autre plan. Les médias étrangers ont été tenus à distance.

Une image pour l'Histoire Keystone

La télévision d'Etat a en revanche montré l'arrivée tour à tour de Kim et Poutine et de la vingtaine de dirigeants étrangers conviés. Xi a serré la main tour à tour à Poutine puis à Kim ainsi qu'aux autres invités. Puis, échangeant des amabilités, Xi, flanqué de ses deux invités de marque, a pris la tête du groupe pour rejoindre la place Tiananmen où ils ont commencé par saluer les vétérans de la guerre, certains centenaires, portant uniforme et médailles.

Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong Un Keystone

Des milliers de participants ont entonné des chants patriotiques sur l'immense place pavoisée d'oriflammes rouges. Xi, debout dans sa voiture à toit ouvrant descendant l'avenue de la Paix éternelle, a passé les troupes en revue en répondant à leur salut martial. «La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément», a-t-il proclamé dans un discours.

Xi Jinping dans sa voiture Keystone

Dans une période de tensions géopolitiques et de guerre commerciale, il a mis en garde:

«L'humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation» Xi Jinping

Xi a appelé à prévenir la réédition de «tragédies historiques» comme celle qui a vu mourir des millions de Chinois face aux troupes japonaises il y a plus de 80 ans. Il s'est gardé de toute référence explicite aux Etats-Unis ou aux sujets de discorde comme Taïwan ou les droits de douanes. Aucun dirigeant occidental de premier plan ne se trouvait dans l'assistance.

L'impressionnant défilé des troupes chinoises. Keystone

La présence de Kim Jong Un en compagnie de ses deux puissants voisins était une première. Jamais depuis son accession au pouvoir fin 2011, le dirigeant nord-coréen, qui limite les sorties hors de son pays reclus et soumis à de lourdes sanctions occidentales, ne s'est montré dans une telle réunion de dirigeants étrangers.

L'«influence politique» de la Chine

«Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébrations», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d'Amérique», a-t-il ajouté.

La journée marquait le point d'orgue d'une séquence au cours de laquelle la Chine a également accueilli lundi un sommet régional réunissant les dirigeants d'une vingtaine de pays eurasiatiques. Malgré les pressions américaines, la Chine montre qu'elle «possède la faculté de rassembler et l'influence politique pour réunir Poutine et Kim», relève Lam Peng Er, chercheur à la National University de Singapour.

«Xi Jinping montre au reste du monde que Kim Jong Un le rencontre volontiers alors qu'il est réticent à rencontrer à nouveau le président Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung» Lam Peng Er

La Chine a tenu tête aux droits de douanes infligés à ses produits par les Etats-Unis après le retour de Trump à la Maison Blanche. Poutine n'a montré aucun signe en Chine de céder aux pressions de Trump pour un arrêt des combats en Ukraine, malgré la rencontre entre les deux présidents le 15 août en Alaska.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

En Chine depuis dimanche, Poutine a affiché son entente avec Xi. Quant à la Corée du nord, les trois rencontres que Trump avait eues avec Kim en 2018 et 2019, au cours de son premier mandat, pour enrayer la menace nucléaire nord-coréenne étaient également restées sans lendemain.

Kim n'avait plus quitté son pays depuis un déplacement en Russie en septembre 2023. En venant à Pékin, il «démontre aux Nord-Coréens et au monde qu'il a de puissants amis russes et chinois qui le traitent avec respect», dit l'expert Lam Peng Er.