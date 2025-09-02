en partie ensoleillé18°
MediaMarkt pourrait être racheté par un géant chinois et ça inquiète

L&#039;examen du rachat de MediaMarkt et de Saturn vise
MediaMarkt pourrait être racheté par le géant chinois JD.com.

Une offre de rachat a été déposée par JD.com. Le géant chinois souhaite notamment racheter la maison mère de MediaMarkt. Un examen doit déterminer si l'acquisition pourrait menacer «la sécurité de l'Union européenne».
02.09.2025, 22:1802.09.2025, 22:19
Le gouvernement allemand va examiner le projet d'acquisition de Ceconomy, maison mère des enseignes d'électronique grand public MediaMarkt, présente en Suisse, et Saturn, par le géant chinois JD.com, apprend-on ce mardi.

Cette offre publique de rachat déposée fin juillet par JD.com relève du «droit allemand sur l'économie extérieure, ainsi que, probablement, du contrôle des concentrations de l'Union européenne et du règlement sur les subventions étrangères déformant le marché intérieur», selon une réponse du ministère allemand de l'Économie à une question posée par Anne-Mieke Bremer, députée du parti de gauche Die Linke.

L'examen vise à déterminer si l'acquisition projetée pourrait menacer «l'ordre public ou la sécurité de l'Allemagne ou de l'UE», selon ce document dont l'AFP a pu prendre connaissance et révélé en premier par le site Politico. La procédure «n'en est encore qu'au début», précise le ministère.

«Protéger l'économie allemande»

En Suisse, MediaMarkt compte une quarantaine de magasins. Le groupe allemand de distribution Ceconomy, deuxième actionnaire principal du français Fnac Darty, emploie environ 50 000 personnes. Il a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 22,4 milliards d'euros.

Selon Anne-Mieke Bremer, le projet du groupe chinois soulève des «questions de souveraineté numérique, de sécurité d'approvisionnement et de contrôle démocratique». Elle appelle à une «stratégie claire pour protéger les secteurs clés de l'économie» allemande.

En vertu d'une loi destinée à mieux protéger ses intérêts stratégiques d'appétits étrangers, l'Allemagne a bloqué en 2022 la vente de deux fabricants de puces électroniques à des investisseurs chinois, en raison de préoccupations en matière de sécurité autour de cette production cruciale. (ag/ats)

