Siège principal du groupe Spar Suisse. Keystone

Migros ou Coop vont-elles racheter Spar Suisse? Ce que l'on sait

A cause de résultats en chute libre, Spar Afrique du Sud a décidé de lâcher sa filiale suisse. Un nouveau propriétaire est attendu pour relancer la machine.

Thomas Griesser Kym / ch media

Il y a neuf ans, commençait une aventure commune, qui touche aujourd’hui à sa fin. En 2016, Spar Afrique du Sud avait pris une participation majoritaire dans le distributeur alimentaire Spar Suisse, avant d’en devenir propriétaire à 100% en 2021. Mais les Sud-Africains ont finalement décidé de se retirer. La décision de céder cette activité ne constitue pas vraiment une surprise. Ces dernières années, la maison-mère s’était à plusieurs reprises montrée insatisfaite de l’évolution de sa filiale suisse.

Les négociations pour trouver le nouveau propriétaire de Spar Suisse avancent, mais ne sont pas encore finalisées. Gary Alberts, qui dirige Spar Suisse depuis début 2025, précise:

«Ce sera un propriétaire suisse, avec des intérêts commerciaux locaux déjà établis, et une expérience dans le commerce et la distribution alimentaire en Europe.» Gary Alberts

Le nom du repreneur sera annoncé «dès que l’encre sur le contrat aura séché, espérons-le d’ici fin juin 2025».

Les grands distributeurs écartés

Pas de révélation, mais Gary Alberts peut, toutefois, déjà dire qui ne sera pas l’acquéreur. «Aucun des gros distributeurs suisses», résume-t-il. Voilà qui exclut:

Coop.

Migros.

Aldi.

Lidl.

Valora (qui détient Brezelkönig et K-Kiosk).

Fenaco (Volg, Landi) ne sont pas concernés non plus.

Que va signifier ce changement de propriétaire pour Spar Suisse? L’entreprise, dont le siège et le centre de distribution se trouvent à Saint-Gall, approvisionne 363 magasins sous les enseignes Spar, Spar Express, Eurospar et Maxi, ainsi que des détaillants indépendants, et exploite également onze marchés de gros TopCC.

La plupart de ces succursales sont des franchises, qui fonctionnent en tant que commerces de proximité. Elles desservent principalement des populations locales dans des banlieues et des villages. Spar Suisse et ses magasins affiliés emploient en tout plus de 3000 personnes, pour une part de marché qui se situe entre 1,7 et 2%.

Spar veut garder son esprit de proximité

Gary Alberts affirme que «Spar restera Spar». En d’autres termes, la marque Spar sera maintenue, tout comme sa stratégie de base, son modèle d’affaires et sa structure. «Il n’y aura pas de changements fondamentaux, assure le patron de Spar Suisse. Le nouveau propriétaire devra «garantir la continuité pour les employés, les fournisseurs et les clients».

Selon Gary Alberts, tous les emplois seront maintenus. Le siège et le centre de distribution resteront à Saint-Gall. Spar continuera d’investir dans la modernisation de ses magasins, d’ouvrir de nouveaux points de vente et de développer les gammes de produits frais et pratiques. La collaboration avec les boutiques Spar Express dans les stations-service Avia et Tamoil sera également poursuivie.

Des différences de mentalité

Le retrait de Spar Afrique du Sud du marché suisse s’explique en partie par les différences importantes entre le modèle d’affaires de la maison-mère et celui du marché alimentaire suisse, ainsi que la manière dont le marché suisse lui-même fonctionne, explique Gary Alberts. Spar Afrique du Sud souhaite également concentrer ses ressources et son énergie sur son activité locale, pour laquelle il a de grands projets en cours.

Spar Suisse a également connu une évolution bien en deçà des attentes. Spar Afrique du Sud, ainsi que l’ancien directeur de Spar Suisse, Rob Philipson, avaient fixé un objectif de marge opérationnelle de 3% du chiffre d’affaires. Ce chiffre n’a été atteint qu’une seule fois, en 2021, lorsque les frontières étaient fermées à cause du Covid. Cela avait stoppé le tourisme d’achat, et les consommateurs avaient préféré les commerces de proximité aux grands supermarchés.

Depuis, les habitudes d’achat d’avant la pandémie sont revenues. S’y ajoute le fait que de nombreux consommateurs doivent faire plus attention aux prix, en raison de la hausse du coût de la vie. Spar est donc mis sous pression par les discounters tels que Aldi, Lidl et Denner, mais également par Migros, avec sa nouvelle stratégie de prix bas.

Les résultats sont en chute libre

Depuis la fin de la pandémie, Spar Suisse ne cesse de reculer. Son chiffre d’affaires a ainsi baissé de 3% en 2022, de 3,2% en 2023 et de 6,2% en 2024, pour atteindre 745 millions de francs. Les chiffres pour le premier semestre de l’exercice 2025 (arrêté fin mars) seront publiés début juin. Mais pour les quatre premiers mois (jusqu’à fin janvier), Spar Suisse a enregistré une nouvelle baisse de 5,2%.

La décision de vendre Spar Suisse résulte d’une révision stratégique lancée il y a un an par Spar Afrique du Sud. C'est à ce moment que la cession de la filiale suisse est devenue une option, car cette révision concernait aussi l’allocation du capital. Et sur ce point, Spar Suisse était en mauvaise posture, car le rendement sur les fonds investis en Suisse n’était que de 2,6 %, contre 13,6% pour Spar Afrique du Sud, et 13% pour sa filiale BWG Group (Spar Irlande et sud-ouest de l’Angleterre).

Gary Alberts, qui continuera de diriger Spar Suisse avec l’équipe de direction actuelle, est conscient des attentes. «Le rendement du capital doit être amélioré. Il en va de même pour la marge opérationnelle», qui n’était que de 1,6% en 2024. Gary Alberts estime que la transaction pourrait être finalisée au troisième ou au quatrième trimestre 2025.

Traduit de l'allemand par Joel Espi