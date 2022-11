Sécurité: Tokyo fait part à Pékin de «sérieuses inquiétudes»

«J'ai [...] manifesté de sérieuses inquiétudes à propos de la situation en mer de Chine orientale, notamment aux îles (disputées, ndlr) Senkaku, et à propos d'activités militaires chinoises incluant des tirs de missiles balistiques à partir de la Chine, et j'ai insisté sur l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan»

Fumio Kishida à des reporters