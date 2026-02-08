Chine: huit morts dans l’explosion d’une usine de biotechnologie

Une explosion survenue samedi dans une usine de biotechnologie de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, a fait huit morts, selon l’agence officielle Chine nouvelle.

Plus de «International»

La cause n'est pas encore connue. Keystone

Une explosion a fait huit morts dans une usine de biotechnologie du nord de la Chine, a annoncé dimanche l'agence publique Chine nouvelle. L'explosion est survenue samedi matin dans une usine de Jiapeng Biotech Company, dans la province du Shanxi.

L'agence publique Chine avait préalablement fait état de sept morts et d'une personne disparue, avant de revoir le bilan à la hausse dimanche.

Le représentant légal de l'entreprise a été placé en garde à vue, de même source. Des opérations de déblayage sont en cours, d'après Chine nouvelle, qui a évoqué des fumées jaune foncé émanant du site de l'explosion.

La cause n'est pas connue à ce stade, mais une équipe a été dépêchée pour enquêter, toujours selon le média officiel.

Les accidents industriels sont communs en Chine, en raison de faibles normes de sécurité. Une explosion avait fait neuf morts à la fin janvier dans une aciérie de Mongolie-Intérieure. (dal/ats/afp)