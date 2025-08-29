averses modérées18°
International
Chine

Chine: Xi Jinping sévit contre sa propre armée

epa11786926 Chinese President Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and chairman of the Central Military Commission, reviews troops of the Chinese People&#039 ...
Xi Jinping sert la vis aux généraux qu'il avait lui-même promus autrefois.Image: keystone

Il y a «beaucoup d'agitation» au sein de l'armée chinoise

Pékin organisera la semaine prochaine son premier grand défilé militaire depuis des années. Selon un expert, le climat serait néanmoins tendu au sein de l'armée chinoise, chez les gradés en particulier. Décryptage.
29.08.2025, 18:5129.08.2025, 18:51
Konstantin Hitscher / t-online
Un article de
t-online

Le dirigeant chinois Xi Jinping s'en prend aux gradés de sa propre armée dans une mesure qui dépasse celle de nombre de ses prédécesseurs. C'est le site d'information américain Bloomberg qui le révèle, notamment sur la base d'images télévisées et d'enregistrements publics. Xi aurait ainsi limogé environ 20% des généraux qu'il avait nommés depuis le début de sa présidence en 2013.

Dernière affaire en date, celle de He Weidong, le deuxième plus haut gradé de l'Armée populaire de libération. Selon Bloomberg, He Weidong n'aurait pas participé à un évènement public. Cette mesure est une première: promu il y a moins de trois ans, il est le plus haut gradé à avoir perdu son poste depuis le départ de Mao.

231204 -- PHNOM PENH, Dec. 4, 2023 -- Cambodian Prime Minister Hun Manet meets with He Weidong, visiting vice chairman of China s Central Military Commission, in Phnom Penh, Cambodia, Dec. 4, 2023. Ph ...
Xi a brusquement stoppé l'ascension de He Weidong.Image: www.imago-images.de

On peut aussi évoquer le cas de Li Shangfu. L'ancien ministre chinois de la Défense a soudainement disparu des radars en 2023, sans aucune déclaration officielle de la part des autorités.

Manière de faire digne de Mao

D'autres éléments attestent que Xi Jinping s'en prend à son armée à un degré sans précédent dans l'ère post-Mao. Toujours d'après le site, la Commission militaire centrale n'a jamais été aussi peu nombreuse. Professeur adjoint à l'université technologique de Nanyang à Singapour, James Char le constate:

«Il ne fait aucun doute qu'il y a actuellement beaucoup d'agitation dans les hautes sphères».

Lors de son entrée en fonction, Xi a ouvertement déclaré la guerre à la corruption dans l'armée. Comme l'écrit Bloomberg, avant sa présidence, tout le monde savait à travers le pays qu'on pouvait gravir les échelons en versant des pots-de-vin. Dans le même temps, le contrôle de l'armée est traditionnellement considéré comme un pilier important du pouvoir, Mao aurait ainsi déclaré que «le pouvoir politique vient du bout du fusil».

Maurer participera à un défilé avec Poutine

Avec un peu plus de deux millions de soldats actifs, l'Armée populaire chinoise représente de loin la plus grande armée du monde, l'Inde occupe la deuxième place avec environ 1,4 million de soldats, suivie des Etats-Unis avec environ 1,3 million. Outre son poste de président, Xi dirige la Commission militaire centrale. Une parade doit avoir lieu la semaine prochaine à Pékin. Cela ne s'était plus reproduit depuis 2019. Vladimir Poutine et Kim Jong Un figurent sur la liste des invités, à côté d'Ueli Maurer.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker

