brouillard
DE | FR
burger
International
Cinéma

Le fils de Rob Reiner pas immédiatement apte à comparaître

Jake Reiner, from left, Romy Reiner and Nick Reiner attend the 41st Annual Chaplin Award Gala honoring their father Rob Reiner at Avery Fisher Hall on Monday, April 28, 2014 in New York. (Photo by Eva ...
Rob Reiner (à droite) n'est pas prêt pour comparaître. Un médecin l'a déclaré médicalement inapte.Keystone

Le fils de Rob Reiner pas immédiatement apte à comparaître

Le fils du renommé cinéaste américain Rob Reiner a été déclaré médicalement inapte à comparaître mardi devant un tribunal de Los Angeles, a annoncé son avocat. Il est accusé du meurtre de ses parents.
16.12.2025, 22:0316.12.2025, 22:03

Nick Reiner, 32 ans, dont le passé est parsemé d'addictions, avait été arrêté dimanche soir et placé en détention provisoire. Il devrait être inculpé dès qu'il sera en état de comparaître pour ce double meurtre, dont le mobile reste à ce stade inconnu.

«Chaque détenu doit obtenir une autorisation médicale avant de pouvoir être transféré», a expliqué à la presse son avocat, Alan Jackson.

Il a ajouté:

«L'huissier a indiqué que le bureau du shérif évaluerait la situation au jour le jour. Nous espérons donc qu'il sera autorisé (à comparaître) demain (mercredi) et que nous pourrons le faire venir ici.»
On en sait plus sur le meurtre du réalisateur Rob Reiner

Les corps sans vie de Rob et Michele Singer Reiner ont été retrouvés dimanche dans leur maison d'un quartier huppé de Los Angeles. Ils ont été poignardés, selon la presse. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que Nick Reiner «est responsable de leur décès», a déclaré lundi la police de Los Angeles.

Cinéaste éclectique et citoyen résolument engagé, Rob Reiner a eu une longue carrière à Hollywood, comme acteur et réalisateur.

De la comédie romantique – Quand Harry rencontre Sally – au thriller terrifiant – Misery, adapté d'un roman de Stephen King – en passant par le récit initiatique – Stand by me qui a révélé River Phoenix -, Rob Reiner a essayé tous les genres, souvent avec succès.

En marge de ses activités à Hollywood, Rob Reiner était un militant de gauche, proche des démocrates. (sda/ats/afp/svp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Notre piste mène à la Russie»: ils font une découverte majeure
Une équipe de jeunes journalistes allemands a mené une enquête aux résultats spectaculaires sur l'ampleur des opérations russes d'espionnage en Europe.
La guerre hybride menée par la Russie contre l’Europe prend une ampleur toujours plus grande. Dans un rapport publié mardi, le Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD) a mis en garde contre une intensité sans précédent des actions d’espionnage, de sabotage et de désinformation.
L’article