Rob Reiner (à droite) n'est pas prêt pour comparaître. Un médecin l'a déclaré médicalement inapte. Keystone

Le fils de Rob Reiner pas immédiatement apte à comparaître

Le fils du renommé cinéaste américain Rob Reiner a été déclaré médicalement inapte à comparaître mardi devant un tribunal de Los Angeles, a annoncé son avocat. Il est accusé du meurtre de ses parents.

Nick Reiner, 32 ans, dont le passé est parsemé d'addictions, avait été arrêté dimanche soir et placé en détention provisoire. Il devrait être inculpé dès qu'il sera en état de comparaître pour ce double meurtre, dont le mobile reste à ce stade inconnu.

«Chaque détenu doit obtenir une autorisation médicale avant de pouvoir être transféré», a expliqué à la presse son avocat, Alan Jackson.

Il a ajouté:

«L'huissier a indiqué que le bureau du shérif évaluerait la situation au jour le jour. Nous espérons donc qu'il sera autorisé (à comparaître) demain (mercredi) et que nous pourrons le faire venir ici.»

Les corps sans vie de Rob et Michele Singer Reiner ont été retrouvés dimanche dans leur maison d'un quartier huppé de Los Angeles. Ils ont été poignardés, selon la presse. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que Nick Reiner «est responsable de leur décès», a déclaré lundi la police de Los Angeles.

Cinéaste éclectique et citoyen résolument engagé, Rob Reiner a eu une longue carrière à Hollywood, comme acteur et réalisateur.

De la comédie romantique – Quand Harry rencontre Sally – au thriller terrifiant – Misery, adapté d'un roman de Stephen King – en passant par le récit initiatique – Stand by me qui a révélé River Phoenix -, Rob Reiner a essayé tous les genres, souvent avec succès.

En marge de ses activités à Hollywood, Rob Reiner était un militant de gauche, proche des démocrates. (sda/ats/afp/svp)