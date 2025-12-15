«Abruti sans fin»: Trump choque jusque dans son propre camp

brouillard
Donald Trump

Mort de Rob Reiner: Trump choque jusque dans son propre camp

Donald Trump a attribué lundi le meurtre de Rob Reiner, tué avec son épouse dans leur domicile de Los Angeles, à l&#039;anti-trumpisme «enragé» du réalisateur renommé. Son message, virulent, a heurté ...
Les propos de Donald Trump ont choqué jusqu'à ses plus fidèles partisans.watson/getty

Donald Trump a provoqué un tollé en attribuant le meurtre du réalisateur Rob Reiner à son «anti-trumpisme», malgré une enquête policière pointant son fils comme principal suspect. Ses propos, jugés indécents jusque dans son propre camp, ont suscité une vague de condamnations politiques et médiatiques.
15.12.2025, 21:5815.12.2025, 21:58
Aurélia END et Robin LEGRAND / afp

Donald Trump a attribué lundi le meurtre de Rob Reiner, tué avec son épouse dans leur domicile de Los Angeles, à l’anti-trumpisme «enragé» du réalisateur renommé, dans un message virulent qui a outré élus et commentateurs jusque dans le camp conservateur. La mort de Rob Reiner, auteur entre autres de Quand Harry rencontre Sally, serait «due à la colère qu’il a suscitée chez d’autres» avec sa «névrose anti-Trump», a asséné le président américain sur son réseau Truth Social.

On en sait plus sur le meurtre du réalisateur Rob Reiner

Loin d’une hypothétique piste politique, la police a annoncé que Nick Reiner, le fils du cinéaste qui a longtemps souffert d’addictions, était soupçonné d’être l’auteur des meurtres et avait été placé en détention. «Il était connu pour rendre les gens FOUS par son obsession enragée contre le président Donald J. Trump», a écrit le président américain, accusant la victime d’avoir souffert du «Trump Derangement Syndrome».

Ce terme a été popularisé par les partisans de Donald Trump pour désigner ce qu’ils jugent être une hostilité irrationnelle contre le président républicain, au point d’être comparable à une maladie mentale. Donald Trump, qui ramène volontiers les événements d’actualité à sa personne, est connu pour être particulièrement rancunier.

Malgré leur promesse, les Etats-Unis n'appliquent pas le nouveau tarif

Depuis son retour au pouvoir, il s’affranchit également de plus en plus des convenances ou règles de courtoisie élémentaires. Il a dit publiquement qu’il «détestait» ses adversaires et n’adhérait pas à la notion de pardon.

«Mec bourré dans un bar»

Son message a indigné de nombreuses personnalités politiques. «L’absence d’empathie et d’élégance envers la famille Reiner dans leur moment de deuil profond et de chagrin est pathétique et révélateur», a déclaré sur X David Axelrod, ancien conseiller du président démocrate Barack Obama, aujourd’hui analyste politique sur la chaîne CNN.

«Il ne connaît pas la honte. Un abruti fini»
Le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer

L’élu républicain Thomas Massie, qui s’oppose fréquemment à Donald Trump, a aussi fustigé la réaction du président. «Qu’importe ce que vous pensiez de Rob Reiner, ce sont des déclarations inappropriées et irrespectueuses à propos d’un homme qui vient juste d’être brutalement assassiné», a-t-il déclaré sur X.

Trump dit avoir mis fin à huit guerres en 2025: vraiment?

L’élue de la droite radicale Marjorie Taylor Greene, une trumpiste de la première heure mais qui s’est éloignée du président ces derniers mois, a également évoqué la peine des familles du réalisateur et de son épouse. «C’est une tragédie familiale, pas une question de politique ou d’ennemis politiques», a-t-elle déclaré dans un message sur X accompagné d’une image du post de Donald Trump.

Don Bacon, un élu républicain qui ne se présentera pas à sa réélection en 2026, a déclaré à CNN s’attendre «à entendre quelque chose comme ça de la part d’un mec bourré dans un bar, pas du président des Etats-Unis».

Peur

Cependant, rares sont les responsables de droite à oser s’opposer de front au locataire de la Maison-Blanche. «J’imagine que mes collègues élus du Parti républicain, le vice-président, et le personnel de la Maison-Blanche ignoreront tout simplement (le message) parce qu’ils ont peur? Je mets quiconque au défi de défendre» ces propos, a déclaré Thomas Massie dans son post sur X.

Analyse
Ce mot peut faire très mal à Trump

Certains utilisateurs se sont réjouis du post de Donald Trump sur Truth Social mais d’autres ont exprimé leur déception.

«Réponse affreuse à cette tragédie, indigne de la fonction de président. J’ai voté pour vous trois fois, mais ça dépasse les bornes»
Une utilisatrice, sous le pseudonyme «45 Liberty Lady», sur Truth Social
«Je vous aime, mais c'est vraiment déplaisant»
@Rebeck4USA
«Monsieur le Président... Je vous aime, je vous soutiens à 100 %. JE NE SOUTIENS PAS CE POST! C'est tout à fait inapproprié, cela nous met dans leur camp. C'est vulgaire et de mauvais goût»
@CaroleK

Pour certains commentateurs à droite, le président a perdu l’occasion de se taire. Evoquant un message «tellement décevant» et «tellement inutile», l’ancienne journaliste sportive Sage Steele, aujourd’hui podcasteuse conservatrice, a affirmé que «ce sont des commentaires comme ceux-là qui gâchent les innombrables grandes choses que Donald Trump fait pour l’Amérique». (mbr)

