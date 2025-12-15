Rob et Michele Singer Reiner Keystone

Le réalisateur Rob Reiner et son épouse retrouvés morts

Le réalisateur hollywoodien et sa femme Michele Singer Reiner ont été découverts sans vie dans leur maison de Los Angeles, selon les médias américains.

Le réalisateur américain Rob Reiner, et son épouse ont été retrouvés morts dans leur demeure du sud de la Californie, ont rapporté dimanche les médias américains NBC et CNN

.La police de Los Angeles a fait état de deux personnes retrouvées mortes dans la maison du réalisateur du film Quand Harry rencontre Sally, mais n'a pas confirmé publiquement leur identité, lors d’une conférence de presse dimanche soir.

Selon la chaîne NBC, le couple serait mort des suites de coups de couteau. Rob Reiner était âgé de 78 ans.

«Une perte immense»

D'abord acteur dans des séries télévisées dans les années 1970, Rob Reiner a commencé sa carrière comme réalisateur en 1984 avec le film Spinal Tap sur un groupe de rock imaginaire. Il restera l'auteur de nombreux films cultes, notamment Quand Harry rencontre Sally mais aussi Stand by me ou encore Misery. Retrouvant parfois son rôle de comédien, il était apparu récemment dans la série The Bear.

«C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner. Nous sommes bouleversés par cette perte soudaine et nous demandons le respect de notre vie privée en cette période incroyablement difficile», a annoncé la famille du couple dans un communiqué cité par la revue Variety.

«C'est une perte immense pour notre ville et notre pays. L'héritage de Rob Reiner est profondément ancré dans la culture et la société américaines», a déclaré la maire de Los Angeles, Karen Bass sur son compte X. Elle a salué «son oeuvre créative ainsi que son engagement pour la justice sociale et économique» qui «ont transformé la vie d'innombrables personnes».

«Acteur, réalisateur, producteur, scénariste et militant politique engagé, il a toujours mis ses talents au service des autres», a ajouté Bass. (jzs/afp)