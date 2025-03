L'actrice Emilie Dequenne est décédée à l'âge de 43 ans

La comédienne sur le tapis rouge au Festival de Cannes en mai dernier. Emilie Dequenne est décédée à 43 ans dimanche. WireImage

Révélée à 18 ans pour son premier rôle dans Rosetta, l'actrice belge Emilie Dequenne est décédée à 43 ans, dimanche en début de soirée en région parisienne, des suites d'un cancer rare. Sa famille et son agente Danielle Gain l'ont annoncé à l'AFP. Elle avait passé plusieurs jours en soins palliatifs à l'hôpital Gustave Roussy.

Emilie Dequenne avait révélé en octobre 2023 être atteinte d'un corticosurrénalome (cancer du système endocrinien), diagnostiqué deux mois auparavant et qui la tenait éloignée des plateaux de tournage depuis. «Quelle lutte acharnée ! Et qu'on ne choisit pas...», avait posté l'actrice sur Instagram le 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer.

En décembre, elle avait confié à TF1 combattre une maladie de plus en plus agressive, qui fera qu'elle ne vivra «pas aussi longtemps que prévu». Elle avait en effet connu une rechute, après une rémission. Son cancer était une tumeur maligne de la glande surrénale, pour lequel le pronostic est d'autant plus sombre que cette tumeur est grande.

Emilie Dequenne, née le 29 août 1981, avait été révélée à 18 ans pour son premier rôle dans «Rosetta», des frères Dardenne, qui lui avait valu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1999.

«Elle a insufflé une vitalité folle à un film qui filait déjà à 100 à l'heure. Emilie s'est battue telle la petite chèvre de Monsieur Seguin. On sentait chez elle la douceur intrépide de ceux qui savent leurs jours comptés» Gilles Jacob, ancien président du Festival, dans un message à l'AFP

De nombreux acteurs de sa génération ont honoré sa mémoire sur Instagram. Pour Alex Lutz, «son talent et sa gentillesse» manqueront. «Je n'ai pas les mots, que de la tristesse», a assuré Alexandra Lamy. Leïla Bekhti voit en elle une «grande dame, grande âme, grande actrice, une reine».

«Ta gentillesse, ta douceur, ta force, ta beauté, ton talent et ton courage vont terriblement nous manquer», a aussi écrit le réalisateur Hugo Gélin. «Le cinéma francophone perd, trop tôt, une actrice de talent qui avait encore tant à lui offrir», a regretté sur X la ministre de la Culture française, Rachida Dati.

Une riche carrière

La carrière d'Emilie Dequenne est riche de près de 50 films, dont La fille du RER (2009), A perdre la raison (2012), qui lui a valu un autre prix d'interprétation à Cannes dans la section Un certain regard, Pas son genre (2014) ou Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, pour lequel elle a reçu un César du meilleur second rôle en 2021.

La comédienne était apparue sur le tapis rouge au Festival de Cannes en mai 2024, souriante, les cheveux courts et fins à cause de son traitement, pour les 25 ans de Rosetta et pour présenter son dernier film au titre symbolique, Survivre. Quelques semaines plus tard, au micro de France Inter, elle avait assuré qu'«on peut vivre des moments beaux, forts, magiques, en dépit de la maladie, c'est possible».

Elle rendait public son combat car «le cancer, c'est pas une maladie honteuse». L'actrice ressentait ainsi le «besoin de faire savoir aux personnes malades qu'elles ne sont pas seules». (mbr/ats)