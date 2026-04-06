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La Russie ravagée par des inondations

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Une zone inondée dans le district de Derbent après de fortes pluies en Russie la semaine dernière (archives).capture d'écran/Gadzibalayev/TASS/Sipa USA/SIPA

La Russie ravagée par des inondations

Au moins trois personnes ont péri dans des inondations causées par de fortes pluies dans le sud de la Russie, ont annoncé lundi les autorités, qui précisent que 4’000 personnes ont été évacuées et que les secours se poursuivent.
06.04.2026, 17:2106.04.2026, 17:21

Au moins trois personnes ont péri lors d'inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud de la Russie, a annoncé le ministère des Situations d'urgence lundi. Il a précisé que 4000 personnes avaient été évacuées et que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des villages sous les eaux et des routes submergées après ces précipitations très intenses qui ont touché le Daghestan, une république russe du Caucase, ce week-end.

L'une des séquences montre l'effondrement d'une partie d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages dans la capitale régionale Makhatchkala, située sur les bords de la mer Caspienne.

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«Malheureusement, deux personnes ont été tuées, dont un enfant», lorsque l'eau a submergé une autoroute, renversant deux voitures, selon le ministère des Situations d'urgence. Une autre personne est morte dans un glissement de terrain, d'après la même source.

Les secouristes poursuivent leur travail

Certaines usines de traitement des eaux ont dû être mises à l'arrêt en raison de coupures de courant, ont indiqué les autorités locales.

Les secouristes poursuivent leur travail alors que de nouvelles pluies sont attendues, a déclaré le ministère.

Des inondations ont déjà frappé le Daghestan la semaine dernière, provoquant de vastes coupures d'électricité et poussant les autorités à décréter l'état d'urgence dans cette région. (sda/ats/afp)

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