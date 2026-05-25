Un homme prend la pose alors qu'il participe à la Mullet Cup européenne annuelle à Audregnies, dans le sud de la Belgique, le 23 mai 2026. Image: AFP

Le concours le plus bizarre d'Europe a encore frappé



Bienvenue à l'improbable «Coupe Mulet», le championnat d’Europe de la coupe de cheveux du même nom, qui s’est tenue ce week-end à Audregnies, en Belgique. Tour d'horizon.



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Soleil, convivialité, bienveillance auront été les moteurs de l'édition 2026 de la «Coupe Mulet», théâtre du championnat d'Europe de la «spécialité capillaire». La manifestation s'est déroulée samedi et dimanche à Audregnies en Belgique.

Un millier de participants venus, notamment, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Italie, ont convergé vers le village de l'entité frontalière pour vivre deux journées pleines de bonne humeur. La coupe mulet a pour caractéristique de laisser les cheveux longs dans la nuque et de garder le front et les côtés dégagés. André Agassi, McGyver, Bono ou encore David Bowie sont quelques stars qui appréciaient particulièrement la mode capillaire courante entre les années 70 et 90.

Une personne secoue son beau mulet sur scène. Image: AFP

«Nous avons lancé notre événement en 2019 comme une blague de potache et nous avons très vite été surpris par son succès, en accueillant 1'200 participants lors de notre premier festival à Boussu», a expliqué un des organisateurs David Hubert, qui utilise le pseudonyme d'Edgar Funkel. «Nous sommes un millier cette année à Audregnies et nos coiffeurs n'ont pas arrêté de faire ou refaire les mules!», s'est-il enthousiasmé.

Le festival de la coupe mulet est organisé en alternance en Belgique et en France. Le championnat d'Europe capillaire, qui en est à sa quatrième édition, a récompensé cette année un duo composé de Bérénice, 44 ans, et Samuel, 46 ans, mieux connus de leurs fans sous le nom de BesaMulet.

Vous n'en avez pas? Pas d'inquiétudes, ils en font direct sur place. Image: AFP

«C'est un couple assez solaire, plein d'amour et de bienveillance, à l'image du message que nous voulons transmettre. Nous sommes là pour nous amuser, dans un esprit de fête, de musique, de second degré», a conclu Edgar Funkel.

La «mulet attitude» ne se veut pas uniquement effet de mode, elle veut célébrer la liberté fondamentale, l'anticonformisme et la bienveillance. (sda/ats/blg/belga/afp/dag)