Le marché de Noël de Magdebourg, le lendemain de l'attentat. 21 décembre 2024. Image: DPA

Commentaire

La tuerie de Magdebourg est ce qui pouvait arriver de pire

L'attaque à la voiture bélier, qui a fait 5 morts et 200 blessés vendredi à Magdebourg, déstabilise l'Allemagne à deux mois des élections législatives anticipées. Face à cet attentat, inédit à plus d'un titre, gardons-nous de tirer des conclusions définitives.

L’attentat de Magdebourg, dans le Land de Saxe-Anhalt, en ex-République démocratique allemande, intervient à deux mois des élections législatives anticipées en Allemagne. La complosphère y voit tout sauf un hasard. Le tueur aurait été manipulé par les «sionistes» pour discréditer le parti d’extrême droite AfD, donné deuxième dans les sondages au niveau fédéral derrière la CDU, mais quasiment à égalité avec les chrétiens-démocrates dans les Länder d’ex-Allemagne de l’Est et en tête dans celui de Thuringe.

La «preuve» par l'absurde

Le tueur étant décrit comme un proche de l’extrême-droite allemande, son acte meurtrier, contre un marché de Noël, marqueur associé à la chrétienté, fût-elle consumériste et partiellement déchristianisée, montrerait par l’absurde à quelle folie mènent les idées extrémistes, en l’occurrence, les idées d’extrême droite.

On verra ce que diront les sondages dans les prochains jours. Mais les Allemands dans leur ensemble pourraient attacher moins d’importance à l’appartenance du tueur à l’extrême droite – ses écrits sur les réseaux sociaux l’attestent de manière formelle –, qu’au fait qu’il est étranger et originaire d’un pays musulman. Son hostilité déclarée à l’islam n’y changerait rien. D’autant plus qu’il s’est attaqué à un marché de Noël.

Le présenter comme «islamophobe» risque d’ajouter à la colère de l’électorat susceptible de voter AfD, qui verra là une entourloupe: c’est comme si son acte consistant à tuer le plus de gens possible sur un marché de Noël était, lui aussi, islamophobe. Cela ne tient pas debout... Mais où est la logique chez ce psychiatre saoudien, qui était visiblement habité par un syndrome de persécution?

Attention au terme «islamophobe»

On serait bien avisé, à ce propos, de ne pas abuser du qualificatif d’islamophobe, remis en selle par les islamistes à la fin des années 1970 pour interdire toute critique de l’islam et contestation des révolutions islamiques. Samuel Paty – le procès des complices et associés de son assassin vient de se terminer –, avant lui la rédaction de Charlie Hebdo, bien d’autres qui n’avaient aucune haine envers l’islam et les musulmans, ont payé de leur vie d’avoir été traités d’islamophobes par des islamistes. Des termes existent pour qualifier une hostilité à l’islam: haine de l’islam, anti-islam, opposition à l’islam, racisme anti-musulman, etc.

Confusion mentale

Face à la tuerie de Magdebourg, on sent que certains sont pressés de connaître le fin mot, si l’on peut dire, de cette horreur. Pour les uns, c’est signé extrême droite. Pour d’autres, c’est un attentat islamiste déguisé en haine de l’islam. Les indices dont on dispose à cette heure témoignent surtout d’une profonde confusion mentale chez l’auteur de ce terrible forfait. On ne peut exclure la concomitance de pensées contradictoires: la haine de l’islam d’une part, la culpabilité chez celui qui l’éprouve.

La CDU en rempart

Politiquement, l’attentat de Magdebourg, qui survient après deux autres cette année, à Mannheim en mai, à Solingen en août, commis par des requérants d’asile musulmans qui avaient été déboutés, est ce qui pouvait arriver de pire à l’approche des législatives anticipées de février. L’AfD, le parti du ressentiment qui prône la remigration, risque de mettre l’Allemagne dans une situation délicate. La CDU, qui durcira la politique de l’asile si elle arrive au pouvoir, ce qui est probable, fait figure de rempart et de refuge face à l’extrême-droite. Les Allemands en sont conscients. Heureusement qu’il reste la CDU en Allemagne.