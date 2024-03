Au terme d'un Super Tuesday sans surprise, les Etats-Unis se dirigent vers le nouveau duel attendu et redouté entre Joe Biden et Donald Trump. watson

Commentaire

Les Américains sont piégés

Au terme d'un Super Tuesday sans drame ni surprise, les Etats-Unis se dirigent tout droit vers un second round entre Donald Trump et Joe Biden. Un duel aussi attendu que tragique.

Here we go again. Le résultat était aussi peu surprenant qu'une journée de soleil à Los Angeles ou de la neige en Alaska au milieu du mois de décembre. Au fur et à mesure que les bureaux de vote des quinze Etats fermaient leurs portes ce mardi, ce qui était une observation politique est devenu une certitude mathématique. Donald Trump, qui fait face à quatre inculpations criminelles et 91 chefs d’accusation, sera bel et bien l'homme des républicains.

La déferlante

Ce mardi, il n'a laissé à son ultime challenger, Nikki Haley, que les yeux pour pleurer, une poignée de délégués et l'Etat du Vermont. Un îlot fragile au milieu du tsunami Donald Trump, qui a déferlé dans plus d’une douzaine d'Etats, y compris l’Alabama où il a dépassé les 80%. Sur les 25 Etats et territoires à avoir désigné leur candidat républicain cette année, l'ancienne gouverneure du Sud n'en a remporté que deux. La question désormais n’est pas de savoir quand elle mettra fin à sa candidature, mais plutôt comment elle se positionnera vis-à-vis de son ancien adversaire lorsqu’elle aura capitulé.

Pendant ce temps, de son côté, Joe Biden a balayé les primaires démocrates d'un revers de bulletin. Sa course aux délégués ne s'est heurtée qu'aux Samoa américaines, face à l'entrepreneur et candidat Jason Palmer (dont vous n'avez probablement jamais entendu parler avant ce mardi, ce qui est normal), avec qui il a fait égalité. Une minuscule et insignifiante humiliation dans la marée.

La désolation

Nous y voilà donc. A moins d'un assassinat, d'une chute dans les escaliers ou d'une pluie d'astéroïdes, le 5 novembre 2024 opposera Joe Biden à Donald Trump. Des retrouvailles qui mettent en horreur une grande partie du pays. Les Américains voulaient des choix, des options, des alternatives. De nouvelles personnes et de nouvelles idées. Au lieu de cela, les voilà condamnés à revivre le même scénario. Encore.

«Ce choix n'est pas un bon choix. Je préférerais qu'ils ne courent pas tous les deux» Un responsable du Parti démocrate à Politico, qui a obtenu l'anonymat.

Un constat terrifiant, désolant, criant, pour l'une des démocraties autrefois parmi les plus solides du monde. C'est ce qu'on aimait penser. A qui la faute, alors? Malchance? Système pourri? Electeurs? Peu importe. C'est aujourd'hui une campagne interminable de huit mois qui s'ouvre pour les deux favoris.

La consolation

Que les électeurs se consolent. La campagne 2024 ne sera pas une simple réitération du premier match d'il y a quatre ans. Trump et Biden devront chacun rallier, comme ils peuvent, un électorat majoritairement hostile. Selon une récente enquête nationale, les quelque 17% d’électeurs qui n’aiment aucun des deux candidats devraient constituer le groupe démographique déterminant de 2024.

En l'espace d'un mandat, le monde et le paysage politique ont changé. Les défis seront différents. Le Covid est derrière. La bataille pour la Maison-Blanche se jouera aussi sur le terrain. La tâche s'annonce ardue pour Joe Biden, toujours convaincu qu'il reste «l'homme de la situation» malgré ses gaffes et ses 81 ans. Finie l'époque bénie où le démocrate se posait en challenger, avec la liberté de critiquer le bilan de son adversaire.

Cette fois-ci, le match opposera deux titulaires. Bilan contre bilan.

Quant aux électeurs, il est temps pour eux de prendre une profonde inspiration. Et de décider ce qu’ils veulent vraiment, lorsqu’ils assisteront au second rendez-vous le plus dépitant de l’histoire politique moderne.