larges éclaircies-3°
DE | FR
burger
International
Israël

L'armée israélienne a mené une opération en Syrie

epa12430667 A photo taken while embedded with the Israeli Army and cleared by Israeli military censors shows an Israeli army soldier behind a mounted machine gun in the vicinity of the Jordanian Field ...
Keystone

L'armée israélienne a mené une opération en Syrie

Les forces armées israéliennes ont annoncé avoir mené une opération pour «arrêter des suspects» dans le village de Beit Jann, dans le sud de la Syrie. Six militaires ont été blessés.
28.11.2025, 07:1228.11.2025, 07:42

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené une opération dans le sud de la Syrie pour «arrêter des suspects», selon un communiqué militaire. Six soldats israéliens ont été blessés.

«Au cours de la nuit entre jeudi et vendredi, sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, des forces [...] ont lancé une opération visant à arrêter des suspects appartenant à l'organisation Jamaa islamiya», dit ce communiqué.

Soldats israéliens filmés tirant sur deux hommes levant les bras

«Les suspects opéraient dans le village de Beit Jann, dans le sud de la Syrie, et menaient des activités terroristes contre des civils de l'Etat d'Israël», poursuit le communiqué, qui précise que, lors des échanges de tirs, six de ses soldats ont été blessés, dont trois grièvement.

Le groupe islamiste Jamaa islamiya, présent au Liban et en Syrie est un allié du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Selon la télévision d'Etat syrienne, dix personnes ont été tuées par les forces israéliennes.

Des centaines de frappes

Dans la foulée de la chute du dirigeant syrien Bachar al-Assad en décembre 2024 et l'arrivée du nouveau pouvoir islamiste à Damas, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie et déployé des troupes dans la zone démilitarisée sur le plateau du Golan, au-delà de la ligne de démarcation entre la partie de ce territoire syrien annexée unilatéralement par Israël en 1981 et le reste de la Syrie.

Pendant l'été, des contacts entre responsables israéliens et syriens ont eu lieu, avec l'aide de Paris et Washington. Les deux parties ont indiqué vouloir parvenir à un accord de sécurité.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou exige pour cela une démilitarisation de toute la partie du territoire syrien courant du sud de Damas jusqu'à la ligne de démarcation de 1974, instituée après la guerre israélo-arabe de 1973 ayant consacré l'échec de la Syrie à récupérer la partie du Golan occupée par son voisin. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
JD Vance peut faire passer Trump «pour un enfant de chœur»
A cause de la cote de popularité en chute libre et de la santé possiblement déclinante de Donald Trump, il est désormais envisageable que le vice-président JD Vance lui succède prématurément. Et cela n'aurait rien de réjouissant.
Il ne fait aucun doute que Donald Trump a subi sa plus lourde défaite de son second mandat avec l'affaire Epstein. Pour la première fois, les républicains au Congrès ne l'ont pas suivi aveuglément, et même la base du mouvement MAGA est en colère.
L’article