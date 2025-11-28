Keystone

L'armée israélienne a mené une opération en Syrie

Les forces armées israéliennes ont annoncé avoir mené une opération pour «arrêter des suspects» dans le village de Beit Jann, dans le sud de la Syrie. Six militaires ont été blessés.

Plus de «International»

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir mené une opération dans le sud de la Syrie pour «arrêter des suspects», selon un communiqué militaire. Six soldats israéliens ont été blessés.

«Au cours de la nuit entre jeudi et vendredi, sur la base de renseignements recueillis ces dernières semaines, des forces [...] ont lancé une opération visant à arrêter des suspects appartenant à l'organisation Jamaa islamiya», dit ce communiqué.

«Les suspects opéraient dans le village de Beit Jann, dans le sud de la Syrie, et menaient des activités terroristes contre des civils de l'Etat d'Israël», poursuit le communiqué, qui précise que, lors des échanges de tirs, six de ses soldats ont été blessés, dont trois grièvement.

Le groupe islamiste Jamaa islamiya, présent au Liban et en Syrie est un allié du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Selon la télévision d'Etat syrienne, dix personnes ont été tuées par les forces israéliennes.

Des centaines de frappes

Dans la foulée de la chute du dirigeant syrien Bachar al-Assad en décembre 2024 et l'arrivée du nouveau pouvoir islamiste à Damas, Israël a mené des centaines de frappes en Syrie et déployé des troupes dans la zone démilitarisée sur le plateau du Golan, au-delà de la ligne de démarcation entre la partie de ce territoire syrien annexée unilatéralement par Israël en 1981 et le reste de la Syrie.

Pendant l'été, des contacts entre responsables israéliens et syriens ont eu lieu, avec l'aide de Paris et Washington. Les deux parties ont indiqué vouloir parvenir à un accord de sécurité.

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou exige pour cela une démilitarisation de toute la partie du territoire syrien courant du sud de Damas jusqu'à la ligne de démarcation de 1974, instituée après la guerre israélo-arabe de 1973 ayant consacré l'échec de la Syrie à récupérer la partie du Golan occupée par son voisin. (ats)