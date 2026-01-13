en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Corée du Nord

Kim Jong Un se sent en danger

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, North Korea&#039;s leader Kim Jong Un walks after taking a group photograph during a military parade marking the 80th anniversa ...
Kim Jong Un lors d'un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025. (Image d'illustration)Image: POOL

Kim Jong Un se sent en danger

Kim Jong Un a remplacé trois responsables de sa sécurité personnelle, a affirmé Séoul mardi. La Corée du Sud y voit un possible signe que le dirigeant nord-coréen craint pour sa vie.
13.01.2026, 11:2913.01.2026, 11:32

Selon le ministère de l'Unification sud-coréen, en charge des relations avec Pyongyang, trois agences d'État gérant la sécurité de Kim ont changé de patron. Les nouvelles têtes ont été repérées lors d'un défilé militaire au mois d'octobre dernier, a-t-il ajouté.

Ce remaniement, en particulier au sommet du Commandement des gardes du corps du dirigeant, responsable de sa protection contre les drones notamment, pourrait être lié à l'aide apportée par Pyongyang à Moscou pour soutenir l'effort de guerre russe contre l'Ukraine, a estimé Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale.

La Russie construit à toute vitesse un pont vers la Corée du Nord

La faute à la Russie?

«Un changement dans le dispositif de sécurité de Kim a été détecté à partir d'octobre 2024, lorsqu'il a déployé des troupes nord-coréennes en Russie»
Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale

A déclaré l'expert. Ajoutant que :«Il a pu juger possible une tentative de l'assassiner impliquant des Ukrainiens, compte tenu de l'attention internationale accrue en raison du déploiement».

La Corée du Nord affirme avoir abattu un drone sud-coréen

Le renseignement sud-coréen avait précédemment affirmé que Kim Jong Un avait renforcé sa sécurité par crainte d'être tué, son bureau cherchant à se doter d'équipement de brouillage de communications et de détection de drones.

Craintes d'un épisode à la «Nicolas Maduro»

Ces changements interviennent dans un contexte d'incertitude persistante quant à l'identité de son successeur à la tête du pays, même si le dirigeant a régulièrement été accompagné de sa fille Ju Ae lors d'événements officiels en 2025, dont la récente inspection d'un chantier de sous-marins à propulsion nucléaire. Les analystes pensent que l'adolescente prendra probablement la suite de son père.

Des Images de Kim Jong-un portant son manteau en cuir? C'est par ici 👇

1 / 6
Plus d'images de Kim Jong-un portant son manteau en cuir
source: epa kcna / kcna
partager sur Facebookpartager sur X

D'après les spécialistes, la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro au début du mois a aussi pu être un facteur d'inquiétude à Pyongyang.

En direct
L'armée américaine aurait utilisé un avion maquillé en appareil civil

La Corée du Nord accuse depuis des décennies Washington de vouloir renverser son gouvernement selon un scénario similaire, et affirme que ses programmes militaires et nucléaires servent de dissuasion.

(ats/afp)

Les bonnes relations entre Poutine et la Corée du nord:
Pour Kim Jong-un, la guerre en Europe est un jackpot
Pour Kim Jong-un, la guerre en Europe est un jackpot
de Patrick Diekmann
Voici à quel point Poutine est dépendant de Kim Jong Un
Voici à quel point Poutine est dépendant de Kim Jong Un
Les soldats de Wagner étaient «des enfants» par rapport aux Nord-Coréens
Les soldats de Wagner étaient «des enfants» par rapport aux Nord-Coréens
de Martin Küper
Voici comment la guerre en Ukraine profite à la Corée du Nord
Voici comment la guerre en Ukraine profite à la Corée du Nord
de felix lill
Thèmes
Leonardo DiCaprio a été la cible d’une blague aux Golden Globes.
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il se présente comme le sauveur de l'Iran, mais son nom divise
Alors que les défenseurs des droits humains craignent un «massacre» de manifestants en Iran, Reza Pahlavi, le fils du Chah en exil, se présente comme le chef de l'opposition. Mais son nom ne fait pas l'unanimité.
«Je vais rentrer au pays», promettait Reza Pahlavi en 1986. Depuis les Etats-Unis, où il s'était exilé, Reza Pahlavi, le fils du dernier chah d’Iran donnait de l’espoir aux Iraniens, convaincus de pouvoir bientôt se débarrasser du pouvoir des chiites. A l’époque, la tentative n’avait rien donné.
L’article