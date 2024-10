La tension grimpe d'un cran entre Pyongyang et Séoul

Selon les médias d'Etat nord-coréens, Kim Jong Un a présidé lundi une réunion des plus hauts responsables militaires du pays et a défini les lignes d'une «action militaire immédiate» . Cette réunion a eu lieu alors que le régime nord-coréen se plaint de plusieurs survols de drones qui ont, selon lui, largué sur la capitale des tracts de propagande bourrés de «rumeurs incendiaires et de bêtises» et accuse Séoul d'en être responsable.

Les rapports entre les deux Corées se sont considérablement détériorés depuis l'arrivée au pouvoir à Séoul en 2022 du président conservateur Yoon Suk Yeol, partisan d'une politique de fermeté à l'égard du Nord et d'un renforcement de l'alliance militaire avec les Etats-Unis et le Japon. Les trois alliés mènent régulièrement des exercices militaires conjoints que Pyongyang considère comme des répétitions générales pour une invasion du Nord.

En janvier 2024 , Kim a également ordonné la dissolution de toutes les institutions chargées des relations avec Séoul et des projets de réunification de la Corée et a menacé d'entrer en guerre pour toute violation de son territoire «ne serait-ce que de 0,001 millimètre».

La France veut bâtir la plus grande centrale nucléaire du monde et ça énerve

EDF a de grands projets pour Gravelines, dans le nord de la France. Elle veut y bâtir la plus grande centrale nucléaire du monde. Un débat public est organisé, mais les riverains n'ont pas leur mot à dire.

Du vent et de la pluie, des dunes de sable scarifiées et six réacteurs nucléaires: Gravelines, sur la rive française de la Manche, n'est vraiment pas une attraction touristique. La ville côtière, fortifiée depuis le Moyen Age, se trouve entre deux voisins plus connus: à l'est Dunkerque, point névralgique de la Seconde Guerre mondiale, à l'ouest Calais, port de ferry et point de chute des migrants à destination finale de l'Angleterre.