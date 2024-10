Kim Jong-un se dit prêt à défendre son pays. Keystone

Kim Jong-un utilisera l'arme nucléaire «sans hésiter» en cas d'attaque

Si la Corée du Sud ou les Etats-Unis décidaient d'attaquer militairement la Corée du Nord, son leader n'hésiterait pas à se servir de ses armes nucléaires, a-t-il affirmé.

La Corée du Nord utilisera «sans hésiter» l'arme atomique en cas d'attaque par la Corée du Sud et les Etats-Unis, a annoncé son dirigeant Kim Jong-un dans des propos rapportés vendredi par KCNA.

Pyongyang «utilisera sans hésiter tous les moyens offensifs à sa disposition, y compris l'arme nucléaire» si «l'ennemi» attaque le pays au moyen de «forces armées», a souligné mercredi le dirigeant, selon l'agence de presse officielle.

M. Kim a dans sa déclaration fait référence à l'alliance entre Séoul et Washington, principal allié militaire de la Corée du Sud. Cette dernière ne possède pas d'armes atomiques, mais compte sur la force de dissuasion de son partenaire américain.

Une «marionnette»

Les propos de Kim Jong-un interviennent alors que la Corée du Sud vient de célébrer mardi sa journée des forces armées. Le président Yoon Suk-yeol a affirmé à cette occasion que M. Kim s'exposerait à la «fin de son régime» en cas d'utilisation de l'arme nucléaire.

Il a menacé d'une «réponse résolue et écrasante» de son armée et de l'alliance Séoul-Washington. Des dizaines de milliers de militaires américains sont stationnés en Corée du Sud. Kim Jong-un a, en réponse, qualifié M. Yoon de «marionnette» et d'«homme anormal», selon KCNA.

A la mi-septembre, la Corée du Nord a publié pour la première fois des images de ses installations d'enrichissement d'uranium. M. Kim avait appelé une nouvelle fois à développer l'arsenal nucléaire du pays.

Les relations entre Corée du Nord et Corée du Sud traversent l'une de leurs périodes les plus tendues de ces dernières années. Pyongyang a notamment annoncé au début août le déploiement de 250 lance-missiles à la frontière avec le Sud. (ats)