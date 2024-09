La Corée du Nord dévoile une installation d'uranium enrichi

Les relations entre Séoul et Pyongyang sont à leur plus bas et le Nord a récemment annoncé le déploiement de 250 lanceurs de missiles balistiques à sa frontière Sud. La Corée du Nord a lâché ces derniers mois de grandes quantités de ballons chargés d'immondices, avec une nouvelle série la semaine dernière.

Selon des informations publiées mercredi par 38 North, un programme d'analyse de la Corée du Nord géré par le groupe de réflexion Stimson Centre, le principal site d'essais nucléaires de la Corée du Nord a été endommagé par des inondations consécutives à des pluies diluviennes fin juillet. Ce site «est en très mauvais état». «Toutes les routes et voies ferrées ont été détruites par les pluies et le sol est très fragilisé», croit également savoir Hong.

On a pisté l'Américain le plus important pour Trump et Harris

C’est le «vrai Américain» et il apparaît comme par magie avant chaque élection présidentielle. Ce «il» est nombreux, il a le pouvoir de faire basculer le scrutin du 5 novembre et on l’a rencontré. Ou presque.

Il est patriote, ancien combattant et parfois raciste, dans le clan républicain. Pour les démocrates, il serait exagérément humble et travailleur. C’est le citoyen parfait et la vache à lait électorale. Chaque fois que les Etats-Unis se cherchent un nouveau président, the «real American» vient truster la campagne, avec ses godasses pleines de boue, ses outils et ses phalanges usées. Vous trouvez cela un peu cliché? Ça l'est. Mais les deux candidats en ont tellement besoin que le jeu en vaut la chandelle.