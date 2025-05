Un ex-député ukrainien prorusse abattu dans la banlieue chic de Madrid

Depuis le début de l’invasion russe, l'Ukraine a revendiqué ou s'est vu attribuer plusieurs assassinats en Russie et dans les territoires occupés, qui ont notamment visé des responsables militaires ou politiques et des soutiens idéologiques de la guerre.

Abattu de plusieurs balles tirées dans le dos et la tête, un ancien député ukrainien, proche de la Russie et sanctionné pour corruption par les Etats-Unis, a été tué mercredi matin devant une école américaine dans une banlieue chic près de Madrid.

La France dévoile un rapport choc sur les Frères musulmans

Le Figaro publie en avant-première des extraits d'un rapport officiel sur l'emprise de l'idéologie des Frères musulmans et de l'islamisme politique en France. Un constat préoccupant et des préconisations pour contrer le phénomène.

Long de 73 pages, commandé il y a un an par trois ministères (Affaires étrangères, Armées et Intérieur), un rapport intitulé «Les Frères musulmans et islamisme politique en France» est à la une du Figaro ce mardi 20 mai. Le quotidien français en révèle le contenu, estampillé «secret» il y a peu encore. Qualifié d’«explosif» par le journal, ce rapport paraît dans un moment qui ne l’est pas moins, en raison, notamment, du drame en cours à Gaza et de l'assassinat d'un fidèle musulman le 25 avril dans une mosquée du Sud de la France.