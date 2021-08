International

Covid-19

Après Israël, la troisième dose de vaccin bientôt dans d'autres pays



Image: Shutterstock

Avec les hausses de cas liées au variant Delta, plusieurs pays prévoient une troisième dose pour y faire face. Israël, l'Allemagne et le Royaume-Uni en tête.

Dès septembre 2021, 32 millions de résidents du Royaume-Uni pourront bénéficier d'une troisième dose d'un vaccin contre le coronavirus. Pour le ministère de la Santé britannique, les deux doses du vaccin contre le Covid-19 ne suffisent plus, face au variant Delta. L'Allemagne va faire de même, pour une catégorie de sa population.

Au Royaume-Uni

En raison de la propagation du variant Delta du virus, plus contagieux et la diminution escomptée de l'efficacité du vaccin dans le temps, une troisième dose est envisagée. Les Britanniques pourraient déjà prétendre à une nouvelle injection, dès le 6 septembre.

Selon le quotidien The Telegraph, 2,5 millions de nouvelles doses seraient alors administrées par semaine. Certains scientifiques dénoncent le fait de proposer une troisième dose, alors que certaines populations pauvres n'ont même pas encore reçu la première.

En Allemagne

En Allemagne, il est question de proposer dès le 1er septembre l'administration d'une dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 aux personnes âgées et vulnérables, selon un projet du ministère de la Santé.

Le projet de texte recommande également la vaccination des enfants et adolescents âgés de 12 à 17 ans.

Déjà en vigueur en Israël

En Israël, pionnière dans la vaccination, 50% de la population avait déjà reçu au moins une dose de vaccin depuis le 20 février. Le pays est le premier à avoir débuté une campagne de rappel de vaccin contre le Covid-19.

Jeudi dernier, le Premier ministre Naftali Bennett a demandé aux plus de 60 ans vaccinés il y a plus de six mois de recevoir une troisième dose de vaccin.

Prudence aux Etats-Unis et en France

Le Center of Disease Control (CDC), agence fédérale de santé publique des Etats-Unis, considère que les Américains pleinement vaccinés n'ont pas besoin d'une troisième dose, à l'heure actuelle.

En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) partage le même avis que les Américains, concernant la population générale. En revanche, elle s'est prononcée en faveur de l'injection d'une troisième dose pour les personnes très âgées ou à risque qui ont été vaccinées en janvier et février 2021.

Pour le gouvernement français, plutôt que de revacciner ceux qui le sont déjà, la priorité est d'augmenter la proportion de personnes vaccinées dans la population. Et en Suisse alors?

En Suisse

Dans un article paru à la mi-juillet, dans 24 heures, l’Office fédéral de la santé publique de Suisse (OFSP) a indiqué que la question de la troisième dose n’a pas encore été étudiée.

«La demande officielle d’autorisation auprès de Swissmedic est encore hypothétique. Ce qui prévaut en l’état, ce sont les recommandations actuelles» 24heures.ch

(ats/jch)

