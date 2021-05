Covid: la thèse de la fuite d'un labo chinois rejaillit

Les Biden s'affichent avec un ancien couple présidentiel, la photo fait marrer la toile

Joe et Jill Biden, l'actuel couple présidentiel américain, a rendu visite à Jimmy et Rosalynn Carter, ancien président des Etats-Unis et son épouse. La photo a beaucoup fait rire les twittos. Florilège.

Cette visite aurait pu rester anodine, mais c'était sans compter la vivacité (et l'humour) des internautes. Joe et Jill Biden ont été rendre visite à l'ancien président Jimmy Carter et sa femme Rosalynn. Dès sa publication, les twittos se sont emparés de la photo, certains se moquant gentiment de la mise en scène des deux couples. Revue de tweets:

(jch)