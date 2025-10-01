bien ensoleillé14°
DE | FR
burger
International
credit-suisse

Credit Suisse: Pas de procès contre la Suisse aux Etats-Unis

Un juge dit non au procès contre la Suisse et Credit Suisse aux Etats-Unis
La justice étasunienne a douché les espoirs d'un groupe de créanciers aux Etats-Unis.Image: montage watson

Ils veulent faire condamner la Suisse aux Etats-Unis: un juge dit non

Des créanciers de Credit Suisse ont attaqué la Confédération aux Etats-Unis après que leurs obligations ont perdu toute valeur. Leur action vient d’être déboutée.
01.10.2025, 17:0001.10.2025, 17:00
Renzo Ruf, Washington / ch media

La Confédération suisse bénéficie de l’immunité d’Etat aux Etats-Unis dans le cadre d’une plainte déposée à New York par des créanciers de l’ex-banque Credit Suisse. Conséquence: l’action civile, soutenue par plus de 50 parties, a été déclarée irrecevable.

Le juge fédéral Dale Ho, à Manhattan, a rendu sa décision mardi. CH Media (dont watson fait partie) a pu consulter son jugement, long de 20 pages.

Par cette décision, le magistrat anéantit les espoirs des investisseurs de récupérer leurs pertes liées à l’effacement total de la valeur de leurs obligations AT1. Dans la plainte initiale, déposée en juin 2024, ils réclamaient plus de 82 millions de dollars de dommages-intérêts.

Les experts censés évaluer la valeur de Credit Suisse dérangent

La Suisse, représentée par le prestigieux cabinet d’avocats Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a d’emblée demandé le rejet de la plainte. Berne a fait valoir qu’une loi américaine protège la Confédération d’une telle action en justice outre-Atlantique. Le lieu de juridiction compétent se trouve en Suisse, où plusieurs procédures sont déjà en cours.

La Suisse n’a pas agi comme une banque d’investissement

Les anciens créanciers de Credit Suisse, lourdement pénalisés lors du rachat de la banque par UBS, invoquaient cependant une exception prévue par la loi américaine, qui s’applique aux «activités commerciales» d’un Etat souverain.

Le juge Ho a balayé point par point cette argumentation. Selon lui, on ne peut pas considérer que le Conseil fédéral, la Banque nationale suisse et la Finma ont agi comme une banque d’investissement dans l’opération. En réalité, les autorités suisses ont poussé au bouclement du deal, par crainte d’un dommage durable pour la place financière helvétique.

Ce couple accuse le Conseil fédéral de lui avoir fait perdre 54 000 francs

Pour étayer son raisonnement, le juge cite un document soumis par les avocats de la Suisse:

«Les banques d’investissement exécutent des ordres, elles n’en donnent pas».

Un acteur privé, exerçant une activité commerciale, n’aurait jamais pu exercer une telle pression sur Credit Suisse, selon le magistrat. La décision peut faire l’objet d’un recours, mais une telle procédure d’appel serait longue et onéreuse.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Les CFF annoncent des suppressions à Lausanne
Trump juge que ce serait «une insulte» s'il n'avait pas le Nobel
Donald Trump a jugé mardi que ce serait «une insulte» contre les Etats-Unis s'il ne recevait pas le Nobel de la paix, dans un discours devant les généraux et amiraux américains convoqués à Quantico (Virginie), près de Washington.
«Ils le donneront à un gars qui n'a rien fait du tout», a dit le président américain, qui se vante d'avoir mis fin à de multiples conflits, en ajoutant devant ce rassemblement très inhabituel de hauts gradés:
L’article