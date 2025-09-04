pluie modérée15°
Valence: Le GIGN sauve un Suisse retenu en otage en France

Members of the National Gendarmerie Intervention Group (GIGN) and a police dog line up aboard a French Army aircraft to jump during a parachute drop exercise in Orleans, on June 23, 2025. The GIGN int ...
Un Suisse de 20 ans a été libéré par le GIGN après plusieurs jours de captivité à Valence (image d'archives).Image: AFP

Le GIGN sauve un Suisse retenu en otage

Enlevé puis séquestré à Valence, un jeune Suisse a été retrouvé ligoté et libéré par le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale française.
04.09.2025, 14:3204.09.2025, 14:35
Un Suisse d’une vingtaine d’années a vécu plusieurs jours de captivité à Valence, dans la Drôme, en France, avant d’être libéré par l’unité d’élite française du GIGN. L’affaire, qui mêle enlèvement, séquestration et cryptomonnaies, a conduit à l’interpellation de sept suspects.

Dimanche 31 août, les forces spéciales sont intervenues dans une maison proche de la gare TGV de Valence. A l’intérieur, elles ont découvert la victime ligotée et retenue contre son gré. Son enlèvement avait eu lieu quelques jours plus tôt dans des circonstances qui restent encore à éclaircir.

PAssés par un snack-bar

Selon les informations du Dauphiné Libéré, les ravisseurs auraient transité par un snack-bar situé rue d’Asti, dans le quartier de Fontbarlettes. L’établissement aurait servi de point de rencontre, mais son gérant serait totalement étranger à l’affaire. Cette piste a mené les enquêteurs sur la trace du groupe suspecté.

L’opération du GIGN s’est déroulée en appui à la section de recherches de Grenoble, en charge de l’enquête. Celle-ci explore le rôle des cryptomonnaies dans ce dossier. Le mobile précis reste flou, mais l’affaire s’inscrirait dans un contexte de cryptomonnaies.

Ceux qui kidnappent les cryptomillionnaires «font dans l'artisanat»

Sept hommes, tous soupçonnés d’avoir participé à la séquestration, ont été placés en garde à vue. Ils doivent être présentés ce jeudi 4 septembre au parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, compétente pour traiter les affaires de criminalité organisée. (jah)

Le véritable problème de la visite d'Ueli Maurer en Chine
En participant au défilé de Pékin, l'ex-conseiller fédéral Ueli Maurer s'est laissé instrumentaliser par la propagande chinoise. Une position en parfaite adéquation avec l'UDC.
Quand on fait un voyage, on a des histoires à raconter. C'est aussi le cas de l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer. On aimerait bien savoir: qu'a-t-il ressenti mercredi, lorsqu'il se tenait aux côtés du président chinois Xi Jinping, du chef de guerre russe Vladimir Poutine et du dictateur nord-coréen Kim Jong-un, lors de la gigantesque parade militaire à Pékin?
L’article