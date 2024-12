De nombreux pays auraient été victimes d'une campagne d'espionnage de la Chine.

La Maison-Blanche accuse la Chine d'espionnage massif aux Etats-Unis

La Chine est accusée d’avoir visé des responsables américains de haut rang avec une cyberattaque.

D’après la Maison-Blanche, un groupe de hackers liés à la Chine aurait ciblé au moins huit entreprises de télécommunications aux Etats-Unis ainsi que de dizaines d’autres pays. Ces informations ont été communiquées mercredi par Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale. Selon elle, cette cyberattaque aurait permis d’espionner des messages privés et des conversations téléphoniques d’un nombre indéterminé de citoyens américains.

Une menace qui pourrait s’étendre



Cette annonce intervient après une déclaration conjointe du FBI et de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui ont publié des recommandations pour prévenir de tels incidents. Anne Neuberger a précisé que la liste des entreprises et des pays concernés pourrait s’allonger. Parmi les données compromises figureraient des communications de hauts responsables gouvernementaux et de personnalités politiques importantes. Toutefois, aucune information confidentielle ne semble avoir été affectée, a-t-elle rassuré.

Réactions et priorités des gouvernements

Le président Joe Biden aurait été pleinement informé de la situation, et son administration a fait de cette affaire une priorité absolue pour comprendre et contenir l’attaque.

En réponse, l’ambassade de Chine à Washington a nié catégoriquement les allégations. Un porte-parole a contre-attaqué:

«Les Etats-Unis doivent mettre fin à leurs propres cyberattaques contre d’autres pays et cesser d’utiliser le prétexte de la cybersécurité pour calomnier la Chine.»

L’ambassade chinoise n’a pas donné suite aux demandes supplémentaires concernant cette affaire.

Traduit de l'allemand par hun