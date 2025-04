Des drones exposés lors d'une conférence de presse du ministre danois de la défense à l'aéroport HCA d'Odense, au Danemark, le 28 mars. Keystone

Le Danemark accélère sur une composante stratégique de la guerre

Avec près de 2000 km2, c'est l'un des plus grands espaces aériens d'Europe consacrés aux essais de drones: l'aéroport d'Odense au Danemark se prépare à accueillir un centre militaire dédié à cette technologie, dont la guerre en Ukraine a montré désormais l'importance.

Camille BAS-WOHLERT - odense, danemark / afp

«L'industrie danoise des drones mais aussi l'environnement académique autour des drones sont assez uniques pour un pays de la taille du Danemark», explique à l'AFP Andreas Graae, chercheur en technologies militaires et maître de conférence au Collège royal de Défense danois. «Cela pourrait être ce que nous appelons en défense, un 'multiplicateur de force'», autrement dit une combinaison qui donne au Danemark l'avantage sur ses concurrents, dit-il.

Fin mars, tirant la leçon des évolutions de l'art de la guerre en Ukraine, le ministre de la Défense a annoncé consacrer 725 millions de couronnes (97 millions d'euros) au nouveau centre. L'aéroport Hans Christian Andersen, du nom de l'auteur des contes natif d'Odense, organise l'arrivée d'une centaine de militaires d'ici 2026. Le centre doit former des opérateurs militaires de drones et collaborer avec les entreprises et les chercheurs déjà sur place pour s'assurer que la défense danoise reste à la pointe de la technologie.

Application concrète à la recherche

Pour Jérôme Jouffroy, professeur d'ingénierie mécanique et électrique à l'Université du Danemark du Sud, «la présence de ce centre est fantastique» et va lui permettre d'axer ses recherches sur les attentes précises des militaires. «Des fois, on peut être un peu en bocal fermé, on essaie d'inventer des solutions, mais est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant pour les combats futurs?», reconnaît-il.

«La présence des militaires va me donner des connaissances tactiques: comment sont utilisés les drones? Quelles sont les meilleures technologies qu'on peut développer pour les opérations futures en fait?» Jérôme Jouffroy, professeur d'ingénierie mécanique et électrique à l'Université du Danemark du Sud

Pour l'heure, devant les locaux de l'entreprise Quadsat, le va-et-vient des drones, équipés de solutions logicielles de lecture de satellites, est incessant malgré les bourrasques.Cette start-up danoise, fondée il y a une dizaine d'années, produit des appareils qui surveillent et gèrent le spectre radioélectrique.

Appliqués au domaine militaire - Quadsat a un partenariat en Ukraine - cela signifie que ses machines permettent d'identifier des systèmes radar ennemis. «Ce que notre technologie peut faire, c'est identifier d'où viennent ces émissions et comment elles se déplacent, et cela donne une nouvelle couche de renseignement sur le champ de bataille», explique le directeur-général et cofondateur de Quadsat, Joakim Espeland.

Pour lui, il ne fait aucun doute que la guerre en Ukraine contribue à l'essor des drones.

«Environ 70% des pertes en Ukraine sont dues aux drones» Le chercheur Andreas Graae

Au sein de «l'industrie de la défense danoise, qui est quelque chose de tout nouveau, (...) ce sont surtout les entreprises de logiciels, mais aussi les entreprises de robotique et de drones qui grandissent», ajoute-t-il.

La guerre en Ukraine contribue à l'essor des drones. Keystone

Pour une technologie européenne

Pour Jérôme Jouffroy, le centre de la défense est aussi un jalon pour développer une technologie européenne.Sur les composants, pour la haute technologie, c'est surtout très américain et sur la technologie plus bas de gamme, c'est très chinois, constate l'universitaire.



«Donc comment est-ce que nous, les Européens, entre Trump et la Chine, on se place pour développer notre propre technologie?» Jérôme Jouffroy

Selon le maître de conférence au Collège royal de Défense danois, les investissements vont largement se poursuivre dans le secteur, en marge des systèmes traditionnels que le pays scandinave achète actuellement.En outre, «une partie croissante (de la guerre) devrait être dans des systèmes sans pilote comme les drones».

«Je pense que nous nous dirigeons vers une ligne de front de plus en plus déshumanisée, les drones et également les véhicules terrestres sans pilote prennent lentement le relais sur certaines parties de la ligne de front», estime Andreas Graae.