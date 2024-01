«Si Trump avait été président, Poutine n'aurait pas attaqué l'Ukraine»

Donald Trump et le sénateur Robert Portman, le 4 août 2020. Getty Images North America

Le sénateur Robert Portman a des origines suisses. Le Républicain a soutenu Trump en 2020 et souhaite voir Nikki Haley à la Maison-Blanche cette année. Au WEF, il a milité pour un soutien accru envers l'Ukraine.

Patrik Müller / ch media

Plus de «International»

Vous luttez pour un soutien accru de l'Ukraine aux Etats-Unis. Ce soutien sera-t-il menacé si Donald Trump est élu président en novembre?

Robert Portman: La position de Donald Trump sur l'Ukraine est souvent mal comprise. On oublie que c'est lui qui a fait livrer des armes à l'Ukraine, avant même l'invasion russe. Tout le contraire de son prédécesseur Barack Obama, qui n'avait autorisé que des appareils radio et des couvertures chauffantes. N'oublions pas que l'Ukraine était déjà à la merci des agressions russes dans l'est du pays avant l'invasion de Poutine en février 2022, notamment depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Le président Joe Biden semble moins intéressé par un soutien en faveur de l'Ukraine, notamment en raison de la guerre de Gaza.

Tous ceux qui sont en faveur de la démocratie ont tout intérêt à ce que l'Ukraine gagne cette guerre. Le soutien des Etats-Unis et de l'Europe est absolument crucial. Nous sommes désormais à la veille d'une année décisive pour l'Ukraine. Le président Biden – qui sera dans tous les cas encore en fonction jusqu'en janvier 2025 – doit agir avec plus de détermination.

«L'Ukraine a plus que jamais besoin d'armes et de systèmes de défense, elle a également besoin de l'avion de combat F-16 et de plus de chars»

Au sein de la population américaine, le soutien aux livraisons d'armes et à une aide financière accrue a tendance à faiblir, comme le montrent les sondages.

Nous ne devons pas nous relâcher. Les Etats-Unis possèdent de nombreuses armes assez anciennes qui arrivent en fin de vie. Notre armée doit de toute façon investir massivement dans de nouvelles armes. Quoi de plus logique que d'en livrer à grande échelle à l'Ukraine? On doit tout faire pour que Poutine ne gagne pas cette guerre. La prochaine contre-offensive ukrainienne doit réussir, sinon les choses vont se compliquer.

Depuis le massacre du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la guerre de Gaza attire davantage l'attention internationale que la guerre en Ukraine. L'Occident peut-il gérer deux guerres en même temps?

Il le peut, et il le doit. Dans les deux cas, il s'agit de savoir si la démocratie et nos valeurs l'emporteront ou si ceux qui veulent détruire notre liberté et notre prospérité s'imposeront.

«L'Europe et les Etats-Unis doivent mobiliser toutes leurs forces pour soutenir l'Ukraine et également Israël»

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Donald Trump a déclaré que s’il avait été président des Etats-Unis, la Russie n'aurait même pas commencé cette guerre...

C'est une hypothèse, mais il est possible que Poutine n'aurait effectivement pas attaqué l'Ukraine. Trump pense que s’il avait été président des Etats-Unis, Poutine aurait eu peur d'une réaction très forte des Américains en cas d'invasion. Pour moi, une chose est sûre: seuls des signaux forts peuvent empêcher Poutine de commettre ses crimes. Malheureusement, l'Occident a longtemps fait preuve de faiblesse. C'est ce qui a rendu possible les annexions de la Crimée et du Donbass.

Vous avez des racines soleuroises. Que pensez-vous du rôle de la Suisse dans la guerre en Ukraine?

Je suis très fier de ce que la Suisse et sa population font pour l'Ukraine. Le pays est neutre, mais s'engage clairement en faveur des droits de l'Homme et prend position contre les atrocités. Ici aussi, à Davos, la Suisse joue un rôle important.

Biden a dit : «Even Switzerland...» Etiez-vous également surpris que la Suisse prenne position aussi clairement?Non, je connais la Suisse. Je sais que la neutralité ne signifie pas l'indifférence.

Vous avez soutenu la candidature de Donald Trump en 2020, mais vous vous êtes distancé de lui. Allez-vous soutenir Joe Biden en 2024?

Je compte sur Nikki Haley. Je suis républicain, et Haley est la seule candidate du parti qui a des chances de devancer Trump. Les sondages montrent qu'elle aurait de bonnes chances dans une campagne présidentielle contre Joe Biden. Sa nomination par les républicains ne sera pas facile, mais si elle y parvient, elle battra Joe Biden.

traduit de l'allemand par Anne Castella