Vidéo: watson

«Si la Russie gagne...» Sanna Marin évoque l'avenir de l'Ukraine à Davos

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, s'est exprimée mercredi au Forum économique de Davos (WEF).

Lors d'un entretien d'environ une demi-heure, la politicienne à donné un avis tranché sur les événements en Ukraine et a tenu des propos très clairs sur l'avenir de l'Europe:



Vidéo: watson

Le WEF est l'occasion pour de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement de se voir pour discuter de l'actualité politique et économique. En raison de la guerre persistante en Ukraine et de ses conséquences, les débats tournent beaucoup autour de la politique de sécurité en Europe, mais aussi de l'approvisionnement énergétique sur le continent européen.

(fwe)



Plus de vidéos sur Sanna Marin:

Vidéo: watson