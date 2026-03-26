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La garde à vue de Gims est prolongée

Gims, une année 2025 au septième Ciel
Le chanteur est en garde à vue dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. Image: Gimstour

Ça se complique pour Gims

Arrêté mercredi, le chanteur a vu sa garde à vue prolongée jeudi. Il est mis en cause dans une affaire de blanchiment d'argent.
26.03.2026, 16:5926.03.2026, 17:13

La garde à vue en France du rappeur et chanteur Gims, interrogé depuis mercredi par la police dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé, a été prolongée jeudi, a-t-on appris auprès du parquet national anti-criminalité organisée.

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Gims placé en garde à vue

L'artiste congolais de 39 ans avait été interpellé mercredi par les douanes, à la sortie de l'avion, à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en région parisienne.

Gims, Gandhi Djuna de son vrai nom, est depuis entendu dans le cadre d'une commission rogatoire de juges d'instruction, qui enquêtent sur un réseau présumé de blanchiment en bande organisée.

Le Pnaco, qui suit l'enquête, a été créé en début d'année pour regrouper à Paris les dossiers de criminalité organisée les plus complexes.

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Selon Africa Intelligence, qui a révélé cette garde à vue, ce réseau de blanchiment international pourrait impliquer «une myriade de sociétés spécialement constituées dans différents pays pour se jouer de la TVA et autres taxes françaises, faciliter l'émission de fausses factures, blanchir des fonds provenant d'activités illégales et en dissimuler l'origine».

«Cinq ex-trafiquants de drogue franciliens reconvertis dans la criminalité financière» auraient déjà été «mis en cause» dans ce dossier, ajoute le site. Ce média spécialisé affirme que les enquêteurs s'intéressent notamment à un vaste projet immobilier de luxe promu par Gims à Marrakech (Maroc), l'une des villes où il réside.

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Baptisé Sunset Village Private Residences, ce projet en cours de 118 villas de grand luxe, avec terrains de sport, spa, sauna et hammam, autour d'un lagon de 3000 m2, avait été lancé en grande pompe en 2025 en présence du roi de la chanson francophone.

Contacté par l'AFP, l'avocat du plus gros vendeur de disques de l'année 2025 en France, Me David-Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir.

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Abonné aux premières places de tous les classements sur les plateformes, artiste apprécié du plus grand nombre et moins clivant que d'autres, il a été sacré meilleur artiste masculin aux 40e Victoires de la musique en 2025. Homme de scène ultra-populaire, il est engagé dans une longue tournée de dizaines de dates, qui doivent le conduire jusqu'à Marseille (sud) le 19 juin 2027. (ats/afp)

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