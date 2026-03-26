Au milieu: Loana en 2004. A gauche: en 2022. Durant ses dernières années, Loana a plongé dans la détresse, entre violences subies, addictions et hospitalisations. images: getty

«On savait que ça arriverait»: comment Loana a sombré

Première véritable icône de la téléréalité en France, Loana laisse derrière elle le souvenir d’une ascension fulgurante brisée par des années de dérives et de souffrances. Portrait d’une longue et douloureuse descente aux enfers.

Aurélie MAYEMBO/ afp

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Une ascension fulgurante puis une longue dégringolade entre drogues, violences et tentatives de suicide: Loana, première vedette de télé-réalité en France retrouvée morte mercredi à 48 ans, a contribué à révolutionner le paysage audiovisuel avant de sombrer dans la solitude.

Son corps sans vie a été retrouvé à son domicile de Nice, «plusieurs jours» après son décès, selon le procureur Damien Martinelli.

«C'était une issue fatale prévisible. On savait qu'un jour ça arriverait parce que la situation ne faisait qu'empirer», a assuré mercredi soir à l'AFP TV Laurent Amar, un ami de Loana.

Ces dernières années, l'ex-star révélée par Loft Story n'était plus que l'ombre d'elle-même lors de ses rares apparitions médiatiques. Sa fin de vie a été marquée par une succession d'hospitalisations, d'épisodes psychiatriques et de violences subies.

Cette descente aux enfers a culminé en 2024 lorsqu'elle est invitée dans l'émission Touche pas à mon poste et raconte un viol extrêmement violent qu'elle a récemment subi.

Visiblement traumatisée et lourdement médicamentée, elle peine à formuler des phrases, apparaissant en état de choc.

Naissance d'une étoile

La France avait découvert Loana Petrucciani (de son nom complet) le 26 avril 2001 alors qu'elle s'apprêtait à vivre avec d'autres anonymes dix semaines durant 24 heures sur 24 sous l'œil des caméras de M6. La télé-réalité, importée des Pays-Bas par Endemol, était née.

Loana, jeune femme blonde née à Cannes en août 1977, en devient très vite une figure emblématique.

Ses ébats avec Jean-Edouard Lipa, lui aussi enfermé dans le Loft, sont filmés dans une piscine. L'indignation est à son comble, l'émission est accusée de tous les maux mais Loana devient en quelques instants une vedette du petit écran.

Elle remporte l'émission et descend les Champs-Elysées à la manière des joueurs de football. S'ensuit un tourbillon médiatique entre plateaux de télévision, couverture du magazine Elle et publication de son autobiographie, Elle m'appelait Miette, quelques mois plus tard.

Dans ce livre, succès de librairie, elle lève le voile sur son enfance difficile et revient sur son drame personnel quand, à 19 ans, elle a confié à sa petite fille Mindy aux services sociaux.

En parallèle, elle tente différentes reconversions: mannequin pour Jean Paul Gaultier, styliste pour une ligne de vêtements portant son nom, animatrice TV sur des chaînes du câble...

Clinique psychiatrique

En 2006, elle participe à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, Je suis une célébrité : sortez moi de là!, dont elle termine troisième.

L'histoire tourne cependant rapidement au cauchemar pour Loana. Elle quitte peu à peu le monde du show business et entame un long déclin personnel, qui la voit régulièrement faire la Une de la rubrique faits divers.

Elle est notamment retrouvée inanimée chez elle en 2009, affirmant avoir été agressée par deux hommes, et fait une tentative de suicide quelques années plus tard qui la plonge dans le coma.

En 2020, elle partage sur les réseaux sociaux des photos de son corps couvert d'hématomes, accusant son ex-compagnon de l'avoir frappé.

La même année, elle est internée en clinique psychiatrique après une crise de démence dans les rues de Paris. D'autres séjours en hôpital suivront pour des overdoses ou des traumatismes liés à des malaises.

De nombreuses stars et ex-collègues ont rendu hommage à la star sur les réseaux. Du plateau de TBT9 à Steevy Boulay, en passant par Alexia Laroche-Joubert, productrice de Loft Story. Celle-ci a notamment écrit, sur Instagram:

«C'est avec une immense émotion que j'apprends le décès de Loana. Cela fait 25 ans que nos chemins se sont croisés, et je suis honorée d'avoir partagé tant de souvenirs avec elle. J'ai été témoin de ses succès et de ses combats. Je pense bien sûr à sa maman, Violette, à sa fille, à son frère et aux lofteurs qui ont fait partie de cette aventure.»

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