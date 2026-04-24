Nathalie Baye à Cannes en 2019. Image: www.imago-images.de

La France dit adieu à Nathalie Baye

L'actrice française, décédée la semaine dernière, est inhumée ce vendredi à Paris. La messe est ouverte aux anonymes et devrait rassembler de nombreux membres du monde culturel.

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Le monde du cinéma et les admirateurs de l'actrice vont rendre vendredi à Paris un ultime hommage à Nathalie Baye, décédée le 17 avril à l'âge de 77 ans, avant son inhumation «dans la stricte intimité». La cérémonie se tiendra à 10h30 dans l'église Saint-Sulpice, au coeur du VIe arrondissement où la comédienne vivait.

La messe, qui sera ouverte aux anonymes, devrait rassembler de nombreux membres du monde culturel autour de la fille unique de Nathalie Baye, l'actrice et comédienne Laura Smet, dont le père était Johnny Hallyday.

«J'ai perdu la moitié de mon cœur, c'était la meilleure mère du monde» Laura Smet

L'actrice est décédée de la maladie à corps de Lewy, une affection neurodégénérative qui se manifeste par une combinaison de troubles proches de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

Populaire tout en étant très discrète, Nathalie Baye était «une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi», a salué le président Emmanuel Macron. «Les femmes l'adoraient» et «les hommes la respectaient», a souligné le producteur Dominique Besnehard, un temps son agent.

Pour l'ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob, «de Truffaut à Godard, de Daniel Vigne à Spielberg, Nathalie a été l'actrice française type, la bonne copine. Comédienne aimée de tous, elle jouait, elle vivait».

Elle «était tout sauf une femme people»

Née le 6 juillet 1948 à Mainneville (Eure), Nathalie Baye avait su casser son image classique pour donner libre cours à sa fantaisie et s'offrir une impressionnante filmographie avec une centaine de longs métrages. De François Truffaut (La Nuit américaine...) à Xavier Dolan (Juste la fin du monde) en passant par Bertrand Blier (Notre histoire), Tonie Marshall (Vénus Beauté) et Claude Chabrol (La Fleur du mal).

Elle a été multirécompensée aux César (deux fois pour un rôle principal, deux fois pour un second rôle), raflant notamment la statuette trois années de suite de 1981 à 1983, puis de nouveau en 2006 pour Le petit lieutenant. La comédienne a aussi fait un petit tour à Hollywood, campant la mère de Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg.

Outre la rockstar Johnny Hallyday, Nathalie Baye a partagé la vie de l'acteur Philippe Léotard, de Pierre Lescure et de l'homme politique Jean-Louis Borloo, selon qui elle «était tout sauf une femme people». Dans sa vie privée, «elle faisait comme elle avait envie de faire», a raconté son agente pendant 20 ans, Elisabeth Tanner, à Paris-Match.

«Elle ne s'est jamais préoccupée de savoir ce qu’on disait d'elle, de ses choix, de ses goûts. Elle était surtout extrêmement discrète. Évidemment, quand elle a rencontré Johnny, c'était difficile d’être discret, mais globalement, elle n’aimait pas la médiatisation à tout prix.»

Nathalie Baye a été membre du Comité d'honneur de l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté. (jzs/afp)