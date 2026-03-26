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Voici les nouveautés pour la nouvelle saison d'Europa-Park

La vlogueuse Sally aura un restaurant à Europa-park
La vlogueuse Sallyswelt va ouvrir un restaurant à Europa-Park.

Voici les nouveautés pour la nouvelle saison d'Europa-Park

Le plus grand parc d'attractions d'Europe va rouvrir ce samedi. Voici les changements auxquels s'attendre.
26.03.2026, 17:0826.03.2026, 17:08

Le 28 mars, le fameux Europa-Park de Rust, en Allemagne, lancera sa nouvelle saison. Les visiteurs peuvent s’attendre à plusieurs nouveautés. En voici un aperçu.

Au menu:
Monaco, le nouveau quartier thématiqueL'interdiction de fumerEuro-MirLe Sally’s CaféUn nouvel hôtelEnvie de vacances? 👇🏼

Monaco, le nouveau quartier thématique

Dès cette saison, Europa-Park accueillera un nouveau quartier thématique consacré à Monaco. Le parc indique dans un communiqué:

«Inspiré par l’ambiance méditerranéenne, les visiteurs découvriront autour des montagnes russes Silver Star le pays sous toutes ses facettes, avec une architecture somptueuse, des ports de plaisance élégants et des temps forts culinaires.»

Pour cet espace, une reproduction à échelle réduite du casino de Monaco a notamment été construite. Une exposition automobile issue de la collection du Prince Albert II sera également présentée. Ce dernier devrait d'ailleurs se rendre sur place en été pour l’inauguration.

Neuer Themenbereich Monaco im Europapark Rust.
Le nouveau quartier thématique Monaco, avec notamment le célèbre casino de Monte-Carlo.Image: Europapark

L'interdiction de fumer

A l’avenir, il ne sera permis de fumer à Europa-Park qu’aux emplacements prévus à cet effet. Cette mesure découle d’une nouvelle loi du Bade-Wurtemberg, qui entrera en vigueur le 1er juin.

Les accidents se multiplient à Europa-Park

Il était déjà interdit de fumer dans les attractions, les files d’attente ainsi que lors des spectacles et les représentations.

Euro-Mir

Comme nous l'avons annoncé depuis un certain temps, l’attraction Euro-Mir sera entièrement démontée et remplacée par de nouvelles montagnes russes.

Cette nouveauté à Europa-Park fait polémique

Mais l'attraction restera toutefois en service durant cette saison. La construction de la nouvelle installation ne débutera pas avant 2027.

Euro-Mir Europa-Park Achterbahn
Les fans d'Euro-Mir pourront en profiter une dernière foisImage: Europa-Park

Le Sally’s Café

Des nouveautés sont également à signaler du côté de la restauration. La créatrice de contenu Sally Özcan, connue pour sa chaîne YouTube Sallys Welt, va ouvrir un Sally’s Café. L’établissement sera situé dans le quartier thématique islandais.

Un nouvel hôtel

Dans la zone inspiré du western Silver Lake City, un nouvel hôtel va voir le jour: le Riverside Western Lodge. L'établissement sera accompagné de sa propre brasserie, la Silver Lake Brew. (ome/trad. joe)

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