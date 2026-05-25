Fraude aux aides agricoles: 20 arrestations en Crète

La police grecque a arrêté lundi vingt personnes en Crète dans le cadre d’une vaste enquête européenne sur des détournements de subventions agricoles de l’UE.

Plus de «International»

Le préjudice lié à ce volet de l’affaire est estimé à trois millions d’euros. Image: AP

Vingt personnes ont été arrêtées lundi sur l'île grecque de Crète dans le cadre de la vaste enquête grecque et européenne sur des détournements de millions d'euros de subventions agricoles de l'Union européenne (UE), a annoncé la police grecque. Le montant de la fraude s'élève à trois millions d'euros.

L'opération policière a débuté lundi matin dans la région notamment d'Héraklion, principale ville de Crète, mais aussi à Réthymnon et Lassithi, selon la même source.

Parmi les personnes interpellées figurent deux comptables et trois responsables de centres de gestion des demandes de subventions agricoles sur l'île.

Le montant de la fraude, dans ce volet de l'enquête, est évalué à trois millions d'euros, selon la police.

En octobre dernier, des dizaines de personnes avaient déjà été arrêtées dans tout le pays pour leur implication présumée dans cette vaste fraude aux aides agricoles européennes qui éclabousse la Grèce depuis un an.

Un grand nombre de dossiers litigieux concerne la Crète, la plus grand île du pays, où l'agriculture est, avec le tourisme, l'une des principales activités économiques.

Onze députés ont vu leur immunité levée dans le cadre de cette enquête menée notamment par le parquet européen.

Ce dernier avait annoncé l'an dernier enquêter sur une fraude «massive et systématique» et des «activités de blanchiment d'argent» en lien avec l'octroi de subventions agricoles européennes à des agriculteurs grecs, pour un préjudice estimé à plus de 19 millions d'euros, selon l'enquête préliminaire.

Le scandale a conduit à la démission de trois ministres et plusieurs vice-ministres du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis. (dal/ats/afp)