Dès lundi, une centaine de candidats seront soumis à un rigoureux questionnaire pour pouvoir faire parti du jury qui doit condamner (ou non) Donald Trump. images: getty / canvas, montage: watson

Pourriez-vous condamner Trump? Voici les 42 questions posées au jury

Dès lundi, le tribunal de New York va sélectionner les douze citoyens qui auront la lourde tâche de condamner (ou non) l'ancien président des Etats-Unis. Dans ce processus, la centaine de candidats devra répondre à 42 questions, de la plus inoffensive, à la plus explosive (comme la 30ᵉ par exemple). Vous voulez jouer au juré américain? Alors, répondez à ce questionnaire officiel.

Plus de «International»

Donald Trump va passer les deux prochains mois dans une salle d'audience. En l'occurrence, au coeur du New York County Courthouse, à Manhattan. Et c'est notamment la star du porno Stormy Daniels qui est à l'origine de ce gros chahut dans son agenda.

Alors qu'il devrait plutôt sauter dans des avions pour muscler sa campagne présidentielle, le candidat républicain sera assigné au tribunal, quatre jours par semaine, de 9h30 à 16h30. Sur ses épaules, pas moins de 34 chefs d'accusation pour «falsification de dossiers commerciaux au premier degré».

C'est le premier procès pénal visant le 45ᵉ président des Etats-Unis. Si Trump risque jusqu'à quatre ans de prison, c'est un jury soigneusement sélectionné qui aura la lourde responsabilité de le condamner (ou non). Dès lundi et durant une voire deux semaines, les procureurs et les avocats du magnat de l'immobilier vont donc se chamailler et jouer très gros: il s'agira de pêcher les douze jurés et six suppléants les plus stratégiques, mais surtout fiables et impartiaux, parmi une centaine de prétendants.

Lundi, ce jury potentiel sera soumis à un rigoureux questionnaire. 42 questions, dont la sélection a déjà fourgué pas mal de cheveux blancs aux deux parties. Un processus dirigé par le juge Juan Merchan, de la Cour suprême de New York, qui doit faire en sorte que ce procès soit le plus équitable possible. Ce que les avocats de Donald Trump tentent depuis de longs mois de réfuter, prétextant que leur client ne sera jamais traité comme un simple citoyen américain.

Ces 42 questions peuvent se ranger dans trois catégories.

Basiques: métier, famille, problèmes de santé...) Directes: «Etes-vous un partisan du mouvement QAnon?» Vagues: «Quelle station de radio écoutez-vous?»

Vous avez toujours rêvé de vous glisser dans le processus de sélection d'un jury américain? Vous êtes curieux de connaître les questions que l'on va poser aux jurés qui vont bouleverser l'avenir à court et moyen terme d'un ancien président des Etats-Unis?

Alors voici le questionnaire officiel!👇

1 ///

A. Sans nous donner votre adresse, dans quel quartier habitez-vous? Par exemple, Upper East Side, Lower West Side, Inwood, etc.

B. Depuis combien de temps y habitez-vous?

C. Etes-vous un natif de New York? Si ce n'est pas le cas, où habitiez-vous auparavant?

Image: Michael Ochs Archives

2 ///

A. Que faites-vous dans la vie?

B. Depuis combien de temps faites-vous ce travail?

C. Si vous êtes retraité, dites-nous ce que vous faisiez avant de prendre votre retraite.

3 ///

A. Quel est votre employeur actuel?

B. Quelle est la taille de l'entreprise?

C. Etes-vous indépendant ou propriétaire de votre propre entreprise?

D. Quel était votre ancien employeur?

4 ///

A Quel est votre niveau d'études? Par exemple, diplôme d'études secondaires, diplôme universitaire, diplôme d'études supérieures, etc.

5 ///

A. Etes-vous marié(e)?

B. Avez-vous déjà été marié(e)?

C. Avez-vous des enfants?

6 ///

A. Si vous êtes marié(e) ou si vous vivez avec un(e) autre adulte, que fait cette personne pour gagner sa vie?

B. Si vous avez des enfants adultes, que font-ils?

7 ///

A. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre?

B. Avez-vous des centres d'intérêt ou des passe-temps?

8 ///

A. Participez-vous aux activités d'une organisation ou d'un groupe de pression?

B. Lesquels?

9 ///

A. Avez-vous déjà fait partie d'un jury? Si oui, veuillez nous dire quand et si c'était au pénal, au tribunal civil ou le Grand Jury.

B. Sans nous donner le verdict, veuillez nous dire si le jury est parvenu à un verdict.

10 ///

A Parmi les publications imprimées, les programmes du câble ou les médias en ligne, tels que les sites web, les blogs ou les plateformes de médias sociaux suivants, lesquels visitez-vous, lisez-vous ou regardez-vous?

New York Times

The Wall Street Journal

USA Today

New York Post

New York Daily News

Newsday

Huffington Post

Washington Post

CNN

Fox News

MSNBC

Newsmax

MSN

Google

Yahoo

Facebook

Truth Social

X

Tik Tok

Autre (préciser)

Je ne suis pas l'actualité

11 ///

A Ecoutez-vous ou regardez-vous des podcasts? Si oui, lesquels?



12 ///

A Ecoutez-vous des émissions de radio? Si oui, quels programmes?

13 ///

A Avez-vous déjà été victime d'un crime, vous, un parent ou un ami proche? Si oui, racontez-nous brièvement ce qui s'est passé.

14 ///

A Est-ce que vous, un membre de votre famille ou un ami proche a déjà été employé par un organisme chargé de l'application de la loi? Par exemple, la police, le FBI, le bureau du procureur, le département de l'administration pénitentiaire, etc.

15 ///

A Avez-vous, un parent ou un ami proche, déjà été employés par un gouvernement fédéral, d'Etat ou local, y compris, mais sans s'y limiter, l'Etat de New York?

16 ///

A Avez-vous, un parent ou un ami proche, déjà été employés dans le domaine de la comptabilité ou de la finance?

17 ///

A Est-ce que vous, un parent ou un ami proche a déjà suivi un enseignement, une formation ou une expérience professionnelle dans le domaine juridique, y compris, mais sans s'y limiter, la pratique du droit pénal ou civil?

18 ///

A. Est-ce que vous, un parent ou un ami proche avez eu une expérience ou une interaction avec le système de justice pénale, y compris avec un officier de police ou un autre type d'agent chargé de l'application de la loi, qui vous a amené à vous faire une opinion, positive ou négative, sur la police ou notre système de justice pénale?

B. Si oui, quelle a été cette expérience?

C. Cette expérience vous empêcherait-elle d'être un juré impartial dans cette affaire?

19 ///

A Est-ce que vous, un parent ou un ami proche a déjà été accusé ou condamné pour avoir commis un crime?

20 ///

A Est-ce que vous, un membre de votre famille ou un ami proche avez une affaire pénale en cours?

21 ///

A. Avez-vous des convictions ou des opinions politiques, morales, intellectuelles ou religieuses qui pourraient vous empêcher de suivre les instructions de la Cour en matière de droit ou qui pourraient influencer votre approche de cette affaire?

B. Avez-vous des convictions ou des opinions politiques, morales, intellectuelles ou religieuses qui pourraient vous empêcher de rendre un verdict dans cette affaire pénale?

22 ///

A Avez-vous un problème de santé qui pourrait vous empêcher d'être présent aux jours et heures prévus ou qui pourrait vous empêcher d'exercer les fonctions de juré?

23 ///

A Sans nous en donner le(s) nom(s), prenez-vous des médicaments qui vous empêcheraient de vous concentrer ou d'être attentif pendant la procédure ou les délibérations?

24 ///

A Les procédures judiciaires se terminent normalement vers 16h30, bien qu'en de rares occasions, nous puissions travailler au-delà de cette heure. Votre emploi du temps et vos responsabilités vous permettraient-ils de travailler plus tard si cela était absolument nécessaire pour achever le travail de la journée?

25 ///

A Pratiquez-vous une religion qui vous empêcherait de siéger en tant que juré un jour de semaine ou un soir de semaine particulier?

26 ///

A Pouvez-vous nous assurer que vous serez juste et impartial et que vous ne fonderez pas votre décision dans cette affaire sur un parti pris ou un préjugé en faveur ou à l'encontre d'une personne susceptible de comparaître dans ce procès, en raison de sa race, de sa couleur, de son origine nationale, de son ascendance, de son sexe, de son identité ou de son expression sexuelle, de sa religion, de sa pratique religieuse, de son âge, de son handicap, de son orientation sexuelle ou de ses opinions politiques?

27 ///

A Pouvez-vous vous engager à ne pas laisser des stéréotypes ou des attitudes à l'égard de personnes ou de groupes de personnes, appelés préjugés implicites, influencer votre décision?

28 ///

A Est-ce que vous, un membre de votre famille ou un ami proche a déjà travaillé pour une entreprise ou un organisme appartenant ou dirigé par Donald Trump ou un membre de sa famille?

29 ///

A. Avez-vous, vous, un parent ou un ami proche, déjà travaillé ou fait du bénévolat pour la campagne présidentielle de M. Trump, l'administration présidentielle de M. Trump ou toute autre entité politique affiliée à M. Trump?



B. Avez-vous déjà assisté à un rassemblement ou à un événement de campagne pour Donald Trump?



C. Êtes-vous inscrit(e) ou avez-vous déjà été inscrit(e), souscrit(e) ou suivi(e) à un bulletin d'information ou à une liste de diffusion par courrier électronique géré(e) par ou au nom de M. Trump ou de la Trump Organization?



D. Suivez-vous actuellement Donald Trump sur un site de médias sociaux ou l'avez-vous fait par le passé?



E. Est-ce que vous, un parent ou un ami proche avez déjà travaillé ou fait du bénévolat pour un groupe ou une organisation de Donald Trump?



F. Avez-vous déjà assisté à un rassemblement ou à un événement de campagne pour une soupe ou une organisation anti-Trump?



G. Êtes-vous inscrit(e) ou avez-vous déjà été inscrit(e), abonné(e) ou suivi(e) à une lettre d'information ou à une liste de diffusion par courrier électronique gérée par ou au nom d'une soupe ou d'une organisation anti-Trump?



H. Suivez-vous en permanence une organisation ou une soupe anti-Trump sur un site de médias sociaux, ou l'avez-vous fait dans le passé?



30 ///

A Vous êtes-vous déjà considéré comme un partisan ou un membre de l'une des organisations suivantes?

Le mouvement QAnon

Les Proud Boys

Les Oathkeepers

Les Three Percenters

Les Boogaloo Boys

Les Antifa

31 ///

A Avez-vous des opinions bien arrêtées ou des convictions bien ancrées sur la question de savoir si un ancien président peut être inculpé au pénal devant un tribunal d'État?

32 ///

A Avez-vous des sentiments ou des opinions sur la façon dont M. Trump est traité dans cette affaire?

33 ///

A Pouvez-vous nous assurer que vous déciderez de cette affaire uniquement sur la base des preuves que vous voyez et entendez dans cette salle d'audience et de la loi telle que le juge la donne?

34 ///

A Avez-vous des opinions ou des croyances bien arrêtées sur l'ancien président Donald Trump, ou sur le fait qu'il est actuellement candidat à la présidence, qui pourraient nuire à votre capacité d'être un juré équitable et impartial?

35 ///

A Avez-vous lu (ou écouté) l'un des livres ou podcasts suivants de Michael Cohen ou Mark Pomerantz? Si oui, veuillez nous indiquer si ce que vous avez entendu ou lu affecte votre capacité à être un juré loyal et impartial dans cette affaire.

Déloyal : A Memoir (2020)

Mea Culpa (le podcast)

Revenge (2022)

People Vs. Donald Trump (2023)

36 ///

A L'accusé dans cette affaire a écrit un certain nombre de livres. Avez-vous lu (ou écouté en audio) un ou plusieurs de ces livres? Si oui, lesquels?

37 ///

A Avez-vous une opinion sur les limites légales des contributions politiques?

38 ///

A Pouvez-vous nous promettre de faire abstraction de tout ce que vous avez pu entendre ou lire sur cette affaire et de rendre votre verdict en vous fondant uniquement sur les preuves présentées dans cette salle d'audience et sur la loi telle qu'elle vous a été communiquée par le juge?

39 ///

A Pouvez-vous nous donner l'assurance absolue que vous vous abstiendrez de discuter de cette affaire avec quiconque, de quelque manière que ce soit, et de regarder, de lire ou d'écouter tout compte rendu de cette affaire pendant la durée du procès?

40 ///

A Pouvez-vous nous assurer que vous suivrez les instructions du juge en matière de droit, notamment en ce qui concerne la définition du doute raisonnable et la présomption d'innocence?

41 ///

A La Constitution des États-Unis prévoit qu'un accusé n'a pas la charge de présenter des preuves ou de témoigner dans une affaire pénale. Si M. Trump choisit de ne pas témoigner ou de ne pas présenter de preuves, pouvez-vous nous assurer que vous ne retiendrez pas cela contre lui?

42 ///

A Y a-t-il une raison, qu'il s'agisse d'un préjugé ou d'autre chose, qui vous empêcherait d'être juste et impartial si vous étiez sélectionné comme juré dans cette affaire ?

Voici tout le dossier judiciaire, concernant le jury.