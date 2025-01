Trump relance la question du Groenland par téléphone: «Pas à vendre»

Le Groenland, riche en ressources minières et pétrolières inexploitées, voit dans ces discussions une occasion de renforcer ses liens avec les Etats-Unis, tout en poursuivant son chemin vers une indépendance vis-à-vis du Danemark. Pour rappel, Donald Trump avait déjà exprimé son désir d’acquérir le Groenland en 2019, une offre fermement rejetée à l’époque par Copenhague et Nuuk. (mbr avec ats)

«Nous devons faire des affaires avec les Etats-Unis. Nous avons commencé à entamer un dialogue et à rechercher des possibilités de coopération avec Monsieur Trump»

Coopération et sécurité dans l’Arctique

Lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, elle a fait référence aux propos du premier ministre groenlandais, Mute Egede, qui avait déclaré que «le Groenland n’était pas à vendre» et que son indépendance relevait exclusivement de sa propre décision.

Donald Trump avait déjà exprimé son désir d'acquérir le Groenland en 2019, une offre fermement rejetée à l'époque par Copenhague et Nuuk. image: watson/getty

