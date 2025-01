Poutine s'immisce dans le conflit sur l'Arctique

Le Kremlin craint qu'une éventuelle annexion du Groenland par les Etats-Unis ne fasse perdre à la Russie son influence dans l'Arctique. Certains parlementaires proposent désormais de devancer Donald Trump et de confisquer le Groenland.

Ivan Ruslyannikov / ch media

Après l'annonce du futur président américain de vouloir faire du Groenland une partie de l'Amérique, le Kremlin s'est montré profondément inquiet. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré que le Kremlin suivait de très près «l'évolution dramatique de la situation» concernant les revendications de Trump sur le Canada et le Groenland. Moscou est intéressé par le maintien de la paix et de la stabilité dans l'Arctique.

La porte-parole du Conseil de la Fédération russe, Valentina Matviyenko, a déclaré que l'Arctique revêtait une grande importance stratégique et géopolitique pour la Russie. Elle a averti Trump de «ne pas enfreindre les règles du jeu.»

D'autres parlementaires russes se sont exprimés de manière plus radicale. A l'instar du député Andrei Gurulev, qui a affirmé que les déclarations de Donald Trump devaient être prises au sérieux et qui considère désormais qu'une guerre a commencé dans l'Arctique.

«Nous nous sommes préparés et avons renforcé nos positions dans l'Arctique, mais la situation a changé. Si Trump revendique par exemple le Groenland, pourquoi ne pas nous pencher sur la question? Avons-nous besoin du Groenland? Pourquoi pas.» Andrei Gurulev sur son canal Telegram

Le député a recommandé au ministère de la Défense de renforcer sa position sur l'archipel du Svalbard dans l'océan Arctique, d'y installer des bases militaires et de contrôler ainsi les ressources arctiques. Comme alternative, Andrei Gurulev a proposé de conclure un accord avec Donald Trump et de partager le Groenland entre les Etats-Unis et la Russie.

Des matières premières précieuses dans l'Arctique

Pour Vladimir Poutine, l'Arctique est très important, car la Russie y extrait du pétrole, du gaz et du nickel. De plus, la Voie maritime du Nord, la liaison la plus courte entre l'Europe et l'Extrême-Orient, passe par cette région. En 2007, un drapeau russe en titane a été planté dans le fond de l'océan Arctique à une profondeur de plus de quatre kilomètres.

Par ailleurs, l'Arctique reste une région sous-développée pour la Russie. La route maritime du Nord, source de grands espoirs pour les économistes russes, ne pourra être accessible toute l'année qu'en cas de réchauffement climatique. Pour l'instant, ce sont les 42 brise-glaces dont dispose la Russie qui permettent d'assurer les trajets logistiques des navires marchands à travers les glaces.

A plusieurs reprises, Poutine a affirmé que «l’avenir de la Russie repose sur le développement de l’Arctique et des régions nordiques». D’après la Fondation pour le développement de l’Arctique, la superficie terrestre de la zone arctique russe s’élève à 4,8 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 28% du territoire national.

Les amis de Poutine ont des droits spéciaux

L’Arctique concentre 80% des réserves mondiales de pétrole et presque toutes celles de gaz de la région. Toutefois, l’exploitation de ces ressources naturelles est réservée aux entreprises contrôlées par des proches de Poutine, telles que Gazprom, Gazpromneft et Rosneft. Dans le cadre d’un programme d’Etat destiné à développer l’agriculture et le tourisme, le Kremlin propose aux particuliers d’obtenir gratuitement un hectare de terre dans l’Arctique. Cependant, cette initiative n’a jusqu’à présent attiré que peu d’acquéreurs.

Pour Poutine, la militarisation de l’Arctique revêt une importance historique. Les préoccupations du Kremlin face aux revendications de Trump sur le Groenland s’éclairent à la lumière des propos de Poutine tenus il y a une dizaine d’années:

«Les installations de production de pétrole et de gaz doivent être protégées de manière fiable contre les terroristes et les autres menaces potentielles. Il est nécessaire de défendre chaque portion du plateau continental de la partie russe de l'Arctique ainsi que les zones maritimes et d'augmenter la fiabilité de la protection de nos frontières arctiques.»

