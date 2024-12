Donald Trump envisage une «boulette de viande» à la tête du Pentagone

Ce n'est de loin pas la première fois que Donald Trump doit naviguer dans les polémiques liées à ses choix pour des postes clés depuis son élection à la Maison-Blanche. Il a déjà du renoncer à installer l'ancien représentant Matt Gaetz au poste de procureur général, puis à Chad Chronister, un shérif originaire de Floride, à la tête de la Drug Administration, qui s'est retiré mardi de la course.

Si Trump choisit finalement DeSantis, cela pourrait transformer le paysage politique en Floride, où DeSantis devrait nommer un successeur pour le sénateur Marco Rubio - lui-même désigné comme futur secrétaire d’Etat. D'autres spéculations évoquent Lara Trump, belle-fille de Trump, comme une candidate possible.

Ancien avocat de la marine ayant servi en Irak et à Guantanamo, Ron DeSantis partage avec le 47e président une volonté de réformer ce qu’ils considèrent comme des politiques «woke» au sein de l’armée. Selon le WSJ, sa nomination risque toutefois exacerber des divisions au sein du camp républicain, certains proches de Trump n'étant pas de grands fans du personnage.

Le président sud-coréen est sur la sellette

La situation reste tendue en Corée du Sud, après la proclamation inattendue de la loi martiale par le président Yoon Suk-yeol dans la nuit de mardi à mercredi. Une mesure rapidement levée face à une opposition politique et sociale féroce. Les conséquences politiques, économiques et diplomatiques se font toutefois déjà sentir.

L'imposition de la loi martiale, une première depuis plus de 40 ans dans le pays, impliquait la suspension de la vie politique ainsi que la fermeture du Parlement et la mise sous contrôle des médias. Le principal parti d’opposition, le Parti démocrate, a déposé mercredi sa motion pour engager procédure de destitution contre le président, qualifiant son action de «rébellion». Les députés décideront ultérieurement la date du vote, qui pourrait intervenir dès vendredi, selon les six partis d'opposition lors d'une conférence de presse commune.